Белорусский «Энергетик-БГУ» мог стать чемпионом, но вместо этого продал матч последнего тура за 10-20 тысяч

Мне интересно а "чемпион"в Белоруссии получает какие то деньги за титул? От футбольного союза или от трансляций. Неужели это меньше 20 тыЩ $... Где подвох?
В Белоруссии продолжают раскрывать подробности громкого скандала в чемпионате страны.
- На прошлой неделе «Шахтер» был наказан за организацию договорных матчей в прошлом сезоне.
- Солигорцев лишили чемпионства.
- Также с «Шахтера» сняли 30 очков в этом сезоне и 20 – в следующем.
Фигурантом дела выступает минский клуб «Энергетик-БГУ». Перед последним туром у него были шансы на чемпионство. Перед ним сами минчане вышли на представителей «Шахтера» и предложили «уступить» титул за 10-20 тысяч долларов. Солигорцы согласились. В итоге «Энергетик» проиграл дерби «Динамо» (1:3), а чемпионом стал «Шахтер».
Эта информация от следователей оглашена в эфире телеканала «Беларусь 1».
- С «Энергетика» в чемпионате этого сезона снято 20 очков. Сейчас минчане идут на предпоследнем месте с -13 очками.