Белорусский «Энергетик-БГУ» мог стать чемпионом, но вместо этого продал матч последнего тура за 10-20 тысяч

В Белоруссии продолжают раскрывать подробности громкого скандала в чемпионате страны.

На прошлой неделе «Шахтер» был наказан за организацию договорных матчей в прошлом сезоне.

Солигорцев лишили чемпионства.

Также с «Шахтера» сняли 30 очков в этом сезоне и 20 – в следующем.

Фигурантом дела выступает минский клуб «Энергетик-БГУ». Перед последним туром у него были шансы на чемпионство. Перед ним сами минчане вышли на представителей «Шахтера» и предложили «уступить» титул за 10-20 тысяч долларов. Солигорцы согласились. В итоге «Энергетик» проиграл дерби «Динамо» (1:3), а чемпионом стал «Шахтер».

Эта информация от следователей оглашена в эфире телеканала «Беларусь 1».