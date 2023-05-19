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    • Белорусский «Энергетик-БГУ» мог стать чемпионом, но вместо этого продал матч последнего тура за 10-20 тысяч

    Белорусский «Энергетик-БГУ» мог стать чемпионом, но вместо этого продал матч последнего тура за 10-20 тысяч

    В Белоруссии продолжают раскрывать подробности громкого скандала в чемпионате страны.

    • На прошлой неделе «Шахтер» был наказан за организацию договорных матчей в прошлом сезоне.
    • Солигорцев лишили чемпионства.
    • Также с «Шахтера» сняли 30 очков в этом сезоне и 20 – в следующем.

    Фигурантом дела выступает минский клуб «Энергетик-БГУ». Перед последним туром у него были шансы на чемпионство. Перед ним сами минчане вышли на представителей «Шахтера» и предложили «уступить» титул за 10-20 тысяч долларов. Солигорцы согласились. В итоге «Энергетик» проиграл дерби «Динамо» (1:3), а чемпионом стал «Шахтер».

    Эта информация от следователей оглашена в эфире телеканала «Беларусь 1».

    • С «Энергетика» в чемпионате этого сезона снято 20 очков. Сейчас минчане идут на предпоследнем месте с -13 очками.

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    Источник: «Прессбол»

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    Сегодня, 22:03
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +239

      Napaleon Banapart 47 минут назад

      Мне интересно а "чемпион"в Белоруссии получает какие то деньги за титул? От футбольного союза или от трансляций. Неужели это меньше 20 тыЩ $... Где подвох?

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      Рейтинг: +12203

      BRO_football 1 час назад

      Я, конечно, понимаю, что в Белоруссии уровень футбола оставляет желать лучшего, но чтобы за 10-20 тысяч долларов уступить титул...это прям очень дёшево. Это уровень любительского футбола.

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      Рейтинг: +41

      vaisboston > vaisboston 44 минуты назад

      Эта информация от следователей оглашена в эфире телеканала «Беларусь 1----Врут следаки..Там лимон баксов был, не иначе...Вот так то BRO_football

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      Рейтинг: +4839

      fakeid 1 час назад

      это прикол такой? за эти деньги что можно купить. разве что гранту. одну или две на всю команду. ну, мягко говоря, я не верю в указанные цифры. поверил бы, если бы это была какая-нибудь третья-четвёртая лига.

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      Рейтинг: +41

      vaisboston > fakeid 47 минут назад

      За гранту то, всякое бывает.---Смотрел такое ---На канале «Россия-1» показали сюжет про семью, у которой со спецоперации не вернулся сын. При этом на «гробовые» выплаты родители купили новую Lada – «в память о ребенке».

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