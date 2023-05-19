Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Белорусский «Энергетик-БГУ» мог стать чемпионом, но вместо этого продал матч последнего тура за 10-20 тысяч

Белорусский «Энергетик-БГУ» мог стать чемпионом, но вместо этого продал матч последнего тура за 10-20 тысяч

19 мая 2023, 22:03
4

В Белоруссии продолжают раскрывать подробности громкого скандала в чемпионате страны.

  • На прошлой неделе «Шахтер» был наказан за организацию договорных матчей в прошлом сезоне.
  • Солигорцев лишили чемпионства.
  • Также с «Шахтера» сняли 30 очков в этом сезоне и 20 – в следующем.

Фигурантом дела выступает минский клуб «Энергетик-БГУ». Перед последним туром у него были шансы на чемпионство. Перед ним сами минчане вышли на представителей «Шахтера» и предложили «уступить» титул за 10-20 тысяч долларов. Солигорцы согласились. В итоге «Энергетик» проиграл дерби «Динамо» (1:3), а чемпионом стал «Шахтер».

Эта информация от следователей оглашена в эфире телеканала «Беларусь 1».

  • С «Энергетика» в чемпионате этого сезона снято 20 очков. Сейчас минчане идут на предпоследнем месте с -13 очками.

Еще по теме:
Спартаковец Мелешин забил дебютный гол в Белоруссии – в девятку ударом в касание 6
Наставник минского «Динамо» прокомментировал переход Мелешина из «Спартака» 1
Глава «Нафтана»: «Панюков сдержал слово: не пьет, но курит по пачке в день» 1
Источник: «Прессбол»
Белоруссия. Высшая лига Шахтер СКА-1938
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
BRO_football
1684525650
Я, конечно, понимаю, что в Белоруссии уровень футбола оставляет желать лучшего, но чтобы за 10-20 тысяч долларов уступить титул...это прям очень дёшево. Это уровень любительского футбола.
Ответить
Napaleon Banapart
1684526397
Мне интересно а "чемпион"в Белоруссии получает какие то деньги за титул? От футбольного союза или от трансляций. Неужели это меньше 20 тыЩ $... Где подвох?
Ответить
DeStar
1684534076
не верю. неужели там таки дебилы))) аж стыдно читать, 10-20 тысяч баксов))) как сейчас не знаю, потому что батэ немного сдал, но лет 5 назад зп игрока основы батэ была 20 тысяч в месяц где-то и за эти деньги команда сдала титул?)))))))
Ответить
Главные новости
ФотоПоявились кадры, подтверждающие ошибочность пенальти в ворота «Зенита» в матче с ЦСКА
23:41
Глушенков отказался продлевать контракт с «Зенитом»: «Просто поехал на рыбалку»
23:31
Гурцкая в деталях рассказал, почему Головин отказал «Зениту»
23:09
2
Мнение Генича о неназначенном на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
22:41
1
Барко попал в больницу с тяжелым заболеванием
22:21
6
Реакция Слуцкого на вызывающее поведение Семака
22:03
2
«Зенит» отказался от 45 миллионов за своего игрока
21:45
6
«Зенит» пошел в ЭСК по двум моментам из матча с ЦСКА
20:55
17
Орлов прокомментировал вызывающее поведение Семака
20:51
3
Агент Головина отреагировал на информацию о трансфере в «Спартак»
20:41
4
Все новости
Все новости
ФотоКлуб из Беларуси подписал игрока из РПЛ
3 сентября
Стало известно, чем занимается победитель ЛЧ Глеб
28 августа
1
Потерялся 4-кратный чемпион России в составе «Спартака»
28 августа
3
Экс-игрок «Спартака» рассказал, действительно ли Федуна охраняли пулеметчики
28 августа
1
Гончаренко определил свою самую большую ошибку в ЦСКА
28 августа
2
ФотоВоспитанник ЦСКА, выступавший за молодежную сборную, перешел в клуб из Беларуси
28 августа
Экс-спартаковец Филипенко сравнил цены в Москве и Минске
27 августа
1
Экс-игрок «Спартака» хотел сбежать из клуба: «Забирайте меня назад»
27 августа
3
Гончаренко в порыве гнева опрокинул самовар в раздевалке
27 августа
«Пошел нахрен!»: Гончаренко – победителю ЛЧ в составе «Барселоны»
27 августа
Экс-спартаковец признался, что приезжал на тренировки с похмелья и с перегаром
27 августа
2
Экс-вратарь «Динамо» высказался о его розыске в РФ и Беларуси
22 августа
1
В Беларуси разочарованы экс-спартаковцем: «Рассчитывали, что будет другой уровень»
16 августа
2
Фото«Динамо» отдало вратаря в аренду
11 августа
ФотоИгрок «Родины» перешел в клуб из Беларуси
10 августа
1
У Шуманского из ЦСКА есть два варианта в РПЛ
5 августа
4
Кокорин хочет перейти в Ла Лигу или АПЛ
5 августа
9
ФотоЭкс-спартаковец Ломовицкий нашел новую команду
4 августа
2
ФотоКлубы РПЛ отдали 3 игроков в аренду командам из Беларуси
31 июля
Трибунал ФИФА отреагировал на обращение российского тренера
25 июля
1
Мажич поддержал решение Буланова не проводить жеребьевку в матче «Зенит» – «Спартак»
25 июля
30
ФотоМосковский клуб расстался с хавбеком
23 июля
ФотоБАТЭ подписал экс-форварда «Зенита»
22 июля
6
Российский вингер вошел в топ-3 чемпионата Беларуси по «гол+пас» после первого круга
21 июля
ФотоПолузащитник «Балтики» перешел в клуб из Беларуси
14 июля
ФотоЛисакович повторил легендарную прическу Роналдо
12 июля
Игнатьев может сменить клуб в 8-й раз за 4 года
6 июля
В Беларуси футболистам платят в 50 раз больше, чем в среднем по стране
5 июля
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+