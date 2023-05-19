Зарема хочет увидеть экс-защитника «Спартака» в связке с Жиго в «Марселе»

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась об игре Максимилиано Кофрие в составе «Клермона».

«Кофрие болельщики признали лучшим игроком, а до этого несколько раз игроком тура. Примечательно, что, как правило, признают нападающего или вратаря, чьи действия выглядят эффектно.

Лично мне хотелось бы увидеть снова связку Жиго – Кофрие, но уже в «Марселе».

К сожалению, зачастую среди болельщиков формируют мнение недалекие блогеры и диванные критики, тв-эксперты, которые совершенно не разбираются в футболе, но им нет равных в хейте.

Кофрие, Рассказов, теперь новый объект для травли – Денисов. Особенно молодым игрокам не надо обращать внимания, а работать над собой.

Кофрие был самым незаслуженно критикуемым игроком, судьи раздавали ему карточки за любое движение, а во Франции за короткое время он стал любимчиком в новой команде«, – заявила Зарема.