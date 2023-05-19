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    • Зарема хочет увидеть экс-защитника «Спартака» в связке с Жиго в «Марселе»

    Зарема хочет увидеть экс-защитника «Спартака» в связке с Жиго в «Марселе»

    Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась об игре Максимилиано Кофрие в составе «Клермона».

    «Кофрие болельщики признали лучшим игроком, а до этого несколько раз игроком тура. Примечательно, что, как правило, признают нападающего или вратаря, чьи действия выглядят эффектно.

    Лично мне хотелось бы увидеть снова связку Жиго – Кофрие, но уже в «Марселе».

    К сожалению, зачастую среди болельщиков формируют мнение недалекие блогеры и диванные критики, тв-эксперты, которые совершенно не разбираются в футболе, но им нет равных в хейте.

    Кофрие, Рассказов, теперь новый объект для травли – Денисов. Особенно молодым игрокам не надо обращать внимания, а работать над собой.

    Кофрие был самым незаслуженно критикуемым игроком, судьи раздавали ему карточки за любое движение, а во Франции за короткое время он стал любимчиком в новой команде«, – заявила Зарема.

    • В августе «Клермон» арендовал бельгийца с опцией выкупа.
    • В составе «Спартака» Кофрие сделал 1 ассист в 26 матчах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:09
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +8347

      Беспонтий 48 минут назад

      за кофрие согласен
      даже буду хлопать
      а в остальном
      пошла ты снова в жопу

      2
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      Рейтинг: +2622

      serglider 1 час назад

      Федуну может пора перестать, публиковаться под ником своей приживалки))) В противном случае это уникальное явление, что бы гламурная барышня так рьяно следила за футбольной жизнью не только в России но и за ее пределами и не покладая рук постила на эту тему)))

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