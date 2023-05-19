Зарема хочет увидеть экс-защитника «Спартака» в связке с Жиго в «Марселе»

за кофрие согласен
даже буду хлопать
а в остальном
пошла ты снова в жопу
Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась об игре Максимилиано Кофрие в составе «Клермона».
«Кофрие болельщики признали лучшим игроком, а до этого несколько раз игроком тура. Примечательно, что, как правило, признают нападающего или вратаря, чьи действия выглядят эффектно.
Лично мне хотелось бы увидеть снова связку Жиго – Кофрие, но уже в «Марселе».
К сожалению, зачастую среди болельщиков формируют мнение недалекие блогеры и диванные критики, тв-эксперты, которые совершенно не разбираются в футболе, но им нет равных в хейте.
Кофрие, Рассказов, теперь новый объект для травли – Денисов. Особенно молодым игрокам не надо обращать внимания, а работать над собой.
Кофрие был самым незаслуженно критикуемым игроком, судьи раздавали ему карточки за любое движение, а во Франции за короткое время он стал любимчиком в новой команде«, – заявила Зарема.
- В августе «Клермон» арендовал бельгийца с опцией выкупа.
- В составе «Спартака» Кофрие сделал 1 ассист в 26 матчах.