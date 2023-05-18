Карвахаль: «Сити» подавил «Реал», был лучше от начала до конца»

Защитник «Реала» Дани Карвахаль подытожил ответный матч полуфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (0:4).

«Соперник был лучше от начала и до конца. «Сити» подавил нас.

Манчестерцы сильны на этом поле. Поздравляю их. Мы уходим с высоко поднятой головой. Вернемся сильнее.

У нас остались матчи в сезоне, мы хотим финишировать в Примере на втором месте», – сказал испанец.