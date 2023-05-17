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Лига чемпионов. «Манчестер Сити» разгромил «Реал» (4:0) и вышел в финал

17 мая 2023, 23:50
30

«Манчестер Сити» крупно победил «Реал» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов. Дубль у полузащитника Бернарду Силвы.

Манчестерцы в финале 10 июня сыграют с «Интером». Встреча состоится в Стамбуле.

«Реал» не защитил прошлогоднюю победу в Лиге чемпионов.

Лига чемпионов. 1/2 финала. Ответный матч

Манчестер Сити (Англия) – Реал (Испания) – 4:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Силва, 23; 2:0 – Силва, 37; 3:0 – Милитао, 76 (в свои ворота); 4:0 – Альварес, 90+1.

Первый матч: 1:1.

Результаты Лиги чемпионов

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Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Англия. Премьер-лига Реал Манчестер Сити
Комментарии (30)
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Sergicious
1684356755
Золотой мяч всë ближе к Холланду.
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SPACE TRUCKIN
1684356774
Ман сити размазал сливочных - не дал ни малейшей слабины в ходе матча! заслуженная победа...
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portero
1684356945
Гвардиола с МС сделал выводы из прошлогоднего поражения и при счёте 2:0 продолжала пахать вся команда.... пришёл автогол и всё.
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JIEGEHDA
1684357076
Как любят говорить фанаты Реала , Сити победил на классе . Уж больно крут Сити и уж больше стар Реал . В данном матче опыт был слабее чем сила . Не унывайте фаны Реала , пора уже и другим брать этот титул . И поздравления фанам Сити . Это было красиво
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SK86
1684358065
Великолепная игра от Манчестер Сити. Хосеп Гвардиола один из величайших тренеров. Холланд бездарь полнейший.
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ScarlettOgusania
1684358084
Пеп отыгрался разгромом от прошлогоднего поражения от Анчелотти, сегодня МанСити был бесподобен, прессинг по всему полю, великолепное взаимопонимание игроков, конфетка, а не команда!!!)
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САНЁК17
1684358084
С победой сити,Пеп серьезно готовился брать ушастого в этом году , ему в этот раз помогут его команда , а Реал будет покупать дорогих игроков и придется омолодит команду, для этого у них есть много вариантов
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DeStar
1684359432
вполне предказуемо. я конечно надеялся что всякое может быть но когда сел смотреть футбол в баре озвучил свой счет 3-1. но вышло даже хуже Не расстроен, считаю что полуфинал для реала это хорошо и так + греет и успокаивает мысль что нельзя побеждать вечно, реал и так действующий победитель лч, потому это нормально + сити реально хороши да, после победы в лч сити он уже не будет безымянным мешком, и этот титул будет полностью лежать на плечах псж, от этого грустно) хотя против сити и гвардиолы тем более ничего не имею) а финал будет ГГ интеру сидеть в танке даже не поможет
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jek718875
1684377549
После игры, футболисты Реала процетировали слова Л.Слуцкого:Мы гавно
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JTherry
1684392710
собственно о предполагаемой победе МанСити на Этихад я уже писал неделю назад, поэтому для меня, болельщика Реала, его разгром не стал "холодным душем"... пора в Реале проводить санацию состава, серьезно омолаживая его, ведь к середине второго тайма у игроков Реала не было сил отбивать атаки команды Гвардиолы... думаю, в финале МС наконец-то получит заветный Кубок ЛЧ..! футбол сегодня - стал абсолютно коммерческим: арабские шейхи оправдано и планомерно вкладывали свои бабки в МанСити, команда ответила успешной игрой в АПЛ и еврокубках, а ведь не так давно играла в Чемпионшипе...)
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