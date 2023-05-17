«Манчестер Сити» крупно победил «Реал» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов. Дубль у полузащитника Бернарду Силвы.

Манчестерцы в финале 10 июня сыграют с «Интером». Встреча состоится в Стамбуле.

«Реал» не защитил прошлогоднюю победу в Лиге чемпионов.

Лига чемпионов. 1/2 финала. Ответный матч

Манчестер Сити (Англия) – Реал (Испания) – 4:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Силва, 23; 2:0 – Силва, 37; 3:0 – Милитао, 76 (в свои ворота); 4:0 – Альварес, 90+1.

Первый матч: 1:1.

Результаты Лиги чемпионов