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    • Лига чемпионов. «Манчестер Сити» разгромил «Реал» (4:0) и вышел в финал

    Лига чемпионов. «Манчестер Сити» разгромил «Реал» (4:0) и вышел в финал

    «Манчестер Сити» крупно победил «Реал» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов. Дубль у полузащитника Бернарду Силвы.

    Манчестерцы в финале 10 июня сыграют с «Интером». Встреча состоится в Стамбуле.

    «Реал» не защитил прошлогоднюю победу в Лиге чемпионов.

    Лига чемпионов. 1/2 финала. Ответный матч

    Манчестер Сити (Англия) – Реал (Испания) – 4:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Силва, 23; 2:0 – Силва, 37; 3:0 – Милитао, 76 (в свои ворота); 4:0 – Альварес, 90+1.

    Первый матч: 1:1.

    Результаты Лиги чемпионов

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    Источник: «Бомбардир»

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    17.05.2023 23:50
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    Комментарии29
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    • ...
      Рейтинг: +12509

      DeStar 48 минут назад

      вполне предказуемо.
      я конечно надеялся что всякое может быть
      но когда сел смотреть футбол в баре озвучил свой счет 3-1.
      но вышло даже хуже
      Не расстроен, считаю что полуфинал для реала это хорошо и так
      + греет и успокаивает мысль что нельзя побеждать вечно, реал и так действующий победитель лч, потому это нормально
      + сити реально хороши

      да, после победы в лч сити он уже не будет безымянным мешком, и этот титул будет полностью лежать на плечах псж, от этого грустно) хотя против сити и гвардиолы тем более ничего не имею)

      а финал будет ГГ
      интеру сидеть в танке даже не поможет

      0
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      Рейтинг: +16

      vaisboston > DeStar 36 минут назад

      Все нормально Дестарыч..В футболе никто не может сидеть очень долго на троне. Это вам не как в России или Беларуси

      0
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      ...
      Рейтинг: +4327

      mutabor0992 > DeStar 30 минут назад

      Больше всего улыбнуло про мешок(т.е. про деньги).А Реал прям нищеброды.Что не получается теперь всех скупать?Конкуренты появились.гы гы

      1
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      Рейтинг: +24692

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Мы смотрели ФИНАЛ Лиги чемпионов. 10 июня в Стамбуле будет второй полуфинал: МС - Интер. Победитель уже известен.

      0
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      Рейтинг: +4327

      mutabor0992 1 час назад

      Мы их душили,душили,душили,душили...(Шариков П.П.)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1392

      САНЁК17 1 час назад

      С победой сити,Пеп серьезно готовился брать ушастого в этом году , ему в этот раз помогут его команда , а Реал будет покупать дорогих игроков и придется омолодит команду, для этого у них есть много вариантов

      1
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      Рейтинг: +1825

      ScarlettOgusania 1 час назад

      Пеп отыгрался разгромом от прошлогоднего поражения от Анчелотти, сегодня МанСити был бесподобен, прессинг по всему полю, великолепное взаимопонимание игроков, конфетка, а не команда!!!)

      1
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      Рейтинг: +12

      SK86 1 час назад

      Великолепная игра от Манчестер Сити. Хосеп Гвардиола один из величайших тренеров. Холланд бездарь полнейший.

      2
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      Рейтинг: +202

      Батал Вселенский 1 час назад

      Как болельщик Реала с 20-летним стажем скажу: пусть финал будет конкурентным, чем этот матч. Всех адекватных болельщиков Сити - с победой вас, сегодня был ваш вечер! А Реалу - холодный душ и трансферной активности...

      1
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      Рейтинг: +4327

      mutabor0992 1 час назад

      Супер БернардААА!!!Ман Сити просто КОСМОС!!!А ПеП ИНОПЛАНЕТЯНИН!!!

      1
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      ...
      Рейтинг: +16

      vaisboston > mutabor0992 53 минуты назад

      Ты тоже за английский клуб топишь ?

      0
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      ...
      Рейтинг: +4327

      mutabor0992 > vaisboston 33 минуты назад

      А ты за испанцев переживаешь?Пойди таблеточку выпей.

      0
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      Рейтинг: +170

      JIEGEHDA 1 час назад

      Как любят говорить фанаты Реала , Сити победил на классе . Уж больно крут Сити и уж больше стар Реал . В данном матче опыт был слабее чем сила . Не унывайте фаны Реала , пора уже и другим брать этот титул . И поздравления фанам Сити . Это было красиво

      4
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      Рейтинг: +2450

      Maxi_7 1 час назад

      На ютубе есть прикольный ролик, который с точностью отображает что было сегодня на Этихаде с Реалом, называется :"Everybody vs Lord Beckett". Посмотрите, поржёте, не пожалеете)

      0
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      ...
      Рейтинг: +16

      vaisboston > Maxi_7 1 час назад

      Что значит поржете ? Maxi_7 ты дурно воспитан. Если ты победил , уважай побежденного.
      Ржать над поверженным это удел слабых духом.

      2
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      Рейтинг: +2450

      Maxi_7 > vaisboston 1 час назад

      Остынь, воин интернета сильный духом), если у тебя нет чувства юмора, не значит что и у других его нет).

      0
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      Рейтинг: +16

      vaisboston > Maxi_7 1 час назад

      Переобулся максик...Твои слова --Посмотрите, поржёте, не пожалеете)---..На юмор переводишь.)))

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      Рейтинг: +2450

      Maxi_7 > vaisboston 1 час назад

      Где в моих словах фраза "поржёте над Реалом"? У тебя больное воображение мой юный друг.

      0
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      Рейтинг: +16

      vaisboston > Maxi_7 1 час назад

      Не оправдывайся максик. Все тут поняли всё

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      Рейтинг: +2450

      Maxi_7 > vaisboston 58 минут назад

      Все это ты и два твоих аккаунта, с которых ты сам себе лайки поставил, да Alexey_Z?)) Или как там тебя?) Воин сильный духом))

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      Рейтинг: +16

      vaisboston > Maxi_7 49 минут назад

      Все----это кто увидели твой коммент.Там твой ржач над побежденным, и твои отмазки--типа ты не такой.)))

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      Рейтинг: +4327

      mutabor0992 > vaisboston 34 минуты назад

      Я посмотрел.Поржал.

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