вполне предказуемо.
я конечно надеялся что всякое может быть
но когда сел смотреть футбол в баре озвучил свой счет 3-1.
но вышло даже хуже
Не расстроен, считаю что полуфинал для реала это хорошо и так
+ греет и успокаивает мысль что нельзя побеждать вечно, реал и так действующий победитель лч, потому это нормально
+ сити реально хороши
да, после победы в лч сити он уже не будет безымянным мешком, и этот титул будет полностью лежать на плечах псж, от этого грустно) хотя против сити и гвардиолы тем более ничего не имею)
а финал будет ГГ
интеру сидеть в танке даже не поможет
«Манчестер Сити» крупно победил «Реал» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов. Дубль у полузащитника Бернарду Силвы.
Манчестерцы в финале 10 июня сыграют с «Интером». Встреча состоится в Стамбуле.
«Реал» не защитил прошлогоднюю победу в Лиге чемпионов.
Лига чемпионов. 1/2 финала. Ответный матч
Манчестер Сити (Англия) – Реал (Испания) – 4:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Силва, 23; 2:0 – Силва, 37; 3:0 – Милитао, 76 (в свои ворота); 4:0 – Альварес, 90+1.
Первый матч: 1:1.