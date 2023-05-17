Пиоли прокомментировал вылет «Милана» из Лиги чемпионов

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов от «Интера».

В первом матче 1/2 финала «Милан» проиграл со счетом 0:2.

Ответная игра также завершилась победой «Интера» – 1:0.

«Это неизбежно, для нас выход в финал был бы чем-то невероятным. Неудача – это большое разочарование, этот сезон более сложный, чем мы думали, но он многому нас научил.

Если быть объективным и видеть молодую команду, занявшую второе место и завоевавшую скудетто, трудно говорить о провале. Вылет в полуфинале в дерби – это разочарование, нам чего-то не хватает», – сказал Пиоли.