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    Пиоли прокомментировал вылет «Милана» из Лиги чемпионов

    Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов от «Интера».

    • В первом матче 1/2 финала «Милан» проиграл со счетом 0:2.
    • Ответная игра также завершилась победой «Интера» – 1:0.

    «Это неизбежно, для нас выход в финал был бы чем-то невероятным. Неудача – это большое разочарование, этот сезон более сложный, чем мы думали, но он многому нас научил.

    Если быть объективным и видеть молодую команду, занявшую второе место и завоевавшую скудетто, трудно говорить о провале. Вылет в полуфинале в дерби – это разочарование, нам чего-то не хватает», – сказал Пиоли.

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    Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио

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    Сегодня, 00:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12506

      DeStar 1 час назад

      В целом он прав. милан и так выше головы прыгает последнее время.

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