«Интер» и «Милан» назвали стартовые составы на первый полуфинальный матч Лиги чемпионов.
- Встреча пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца».
- Начало – в 22:00 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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«Интер»: Онана, Дармиан, Ачерби, Бастони, Дюмфрис, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Демарко, Мартинес, Джеко.
«Милан»: Меньян, Эрнандес, Томори, Тьягу, Калабрия, Крунич, Тонали, Мессьяс, Леау, Диас, Жиру.
Судья: Клеман Тюрпен (Франция)
Первая игра закончилась со счетом 2:0 в пользу «Интера». Голы забили Эдин Джеко и Генрих Мхитарян.
Коэффициенты:
- Победа «Интера» – 2.23
- Ничья – 3.46
- Победа «Милана» – 3.75
Источник: «Бомбардир»