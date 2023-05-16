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    • «Интер» – «Милан»: стартовые составы на 1/2 финала Лиги чемпионов

    «Интер» – «Милан»: стартовые составы на 1/2 финала Лиги чемпионов

    «Интер» и «Милан» назвали стартовые составы на первый полуфинальный матч Лиги чемпионов.

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    «Интер»: Онана, Дармиан, Ачерби, Бастони, Дюмфрис, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Демарко, Мартинес, Джеко.

    «Милан»: Меньян, Эрнандес, Томори, Тьягу, Калабрия, Крунич, Тонали, Мессьяс, Леау, Диас, Жиру.

    Судья: Клеман Тюрпен (Франция)

    Первая игра закончилась со счетом 2:0 в пользу «Интера». Голы забили Эдин Джеко и Генрих Мхитарян.

    Коэффициенты:

    • Победа «Интера» – 2.23
    • Ничья – 3.46
    • Победа «Милана» – 3.75

    Прогноз на матч Интер – Милан

    Где смотреть матч Интер – Милан

    Источник: «Бомбардир»

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