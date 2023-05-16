«Интер» и «Милан» назвали стартовые составы на первый полуфинальный матч Лиги чемпионов.

Встреча пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца».

Начало – в 22:00 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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«Интер»: Онана, Дармиан, Ачерби, Бастони, Дюмфрис, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Демарко, Мартинес, Джеко.

«Милан»: Меньян, Эрнандес, Томори, Тьягу, Калабрия, Крунич, Тонали, Мессьяс, Леау, Диас, Жиру.

Судья: Клеман Тюрпен (Франция)

Первая игра закончилась со счетом 2:0 в пользу «Интера». Голы забили Эдин Джеко и Генрих Мхитарян.

Коэффициенты:

Победа «Интера» – 2.23

Ничья – 3.46

Победа «Милана» – 3.75

Прогноз на матч Интер – Милан

Где смотреть матч Интер – Милан