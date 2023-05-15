В «Уфе» подтвердили, что клуб может лишиться профессионального статуса

В «Уфы» подтвердили новость о возможном лишении клуба профессионального статуса.

«Да, все так. У нас нет подтвержденного бюджета и гарантий. Там два документа: подтвержденный собранием учредителей бюджет плюс финансирование спонсором или благодаря деньгам на счету. Все критерии выполнили, кроме этого.

Нам объяснили, что никакая апелляция не предусмотрена регламентом. «Уфа» действительно может лишиться профессионального статуса. Теперь вопрос к учредителям. Если они захотят сохранить статус «Уфы», наверное, предпримут какие-то действия, если хватит времени», – заявили в пресс-службе клуба.