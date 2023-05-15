Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    2 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • В «Уфе» подтвердили, что клуб может лишиться профессионального статуса

    В «Уфе» подтвердили, что клуб может лишиться профессионального статуса

    В «Уфы» подтвердили новость о возможном лишении клуба профессионального статуса.

    «Да, все так. У нас нет подтвержденного бюджета и гарантий. Там два документа: подтвержденный собранием учредителей бюджет плюс финансирование спонсором или благодаря деньгам на счету. Все критерии выполнили, кроме этого.

    Нам объяснили, что никакая апелляция не предусмотрена регламентом. «Уфа» действительно может лишиться профессионального статуса. Теперь вопрос к учредителям. Если они захотят сохранить статус «Уфы», наверное, предпримут какие-то действия, если хватит времени», – заявили в пресс-службе клуба.

    • По итогам прошлого сезона команда вылетела из РПЛ.
    • «Уфа» идет на 16-м месте в Первой лиге – в зоне вылета.
    • До конца сезона остается 3 тура.

    Новости по теме
    «Уфа» может прекратить существование: судьба клуба решится через неделю 6
    «Уфа» получила три очка благодаря техническому поражению для соперника 2
    Газизов объяснил продажу клубного автобуса «Уфы» 1
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:58
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 