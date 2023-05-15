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    • Сергеев пожаловался, что не получил премиальные за чемпионство «Зенита»

    Сергеев пожаловался, что не получил премиальные за чемпионство «Зенита»

    Нападающий «Зенита» Иван Сергеев ответил на вопрос о премиальных за победу в чемпионате России.

    – Поражение сильно испортило бы праздник?

    – Думаю, да – испортило бы. Но хорошо, что мы сравняли, хотя по игре действовали плохо. Ничего страшного: мы разберем ошибки, тренерский штаб сделает выводы и подскажет нам, что и как исправить. Главное, что вырвали ничью, не испортив праздник болельщикам.

    – Искренне радовались вручению золотых медалей?

    – Да, это именно радость. Словами это не передать. Не могу объяснить словами ни первое, ни второе чемпионство. Это просто круто.

    – Большие премиальные за победу в чемпионате?

    – Ничего не приходило.

    • Петербуржцы досрочно выиграли РПЛ – за 4 тура до конца турнира.
    • Для команды это 5-й чемпионский титул подряд.
    • Все выиграны под руководством Сергея Семака.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 14:59
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +25071

      bset 14 минут назад

      Журналюхи как обычно придумали громкий заголовок, не соответствующий сути новости

      0
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      Рейтинг: +189

      Bez Imeni 27 минут назад

      И где тут пожаловался???

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17509

      Garrincha58 1 час назад

      эти СМИ так исковеркают всё как будто Сергеев пожаловался в ООН

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18806

      ilichkadr > Garrincha58 54 минуты назад

      Если бы журналюга Сергеева за язык не потянул, так тот и не знал бы про премиальные.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4255

      Эном айс 1 час назад

      Слоник тупит как всегда...) Не приходило ему.)
      Чемодан просрал в раздевалке.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +29477

      JTherry > JTherry 44 минуты назад

      некоторые "клоуны" из 404 свои телефоны с пауэр-банком в чужой машине забывают, а тут какой-то чемодан с 5 лимонами наличкой...))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +11586

      alp > JTherry 39 минут назад

      там другое. тот клоун подумал по привычке,, что машину ему уже подарили ))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4829

      Блямба > JTherry 21 минуту назад

      Ну, Ванечка даже пить не научился..)Даже в Питере..
      А там, действительно, другое. Зелёный хобот по уши в "снегу".)

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