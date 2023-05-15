Сергеев пожаловался, что не получил премиальные за чемпионство «Зенита»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев ответил на вопрос о премиальных за победу в чемпионате России.

– Поражение сильно испортило бы праздник?

– Думаю, да – испортило бы. Но хорошо, что мы сравняли, хотя по игре действовали плохо. Ничего страшного: мы разберем ошибки, тренерский штаб сделает выводы и подскажет нам, что и как исправить. Главное, что вырвали ничью, не испортив праздник болельщикам.

– Искренне радовались вручению золотых медалей?

– Да, это именно радость. Словами это не передать. Не могу объяснить словами ни первое, ни второе чемпионство. Это просто круто.

– Большие премиальные за победу в чемпионате?

– Ничего не приходило.

Петербуржцы досрочно выиграли РПЛ – за 4 тура до конца турнира.

Для команды это 5-й чемпионский титул подряд.

Все выиграны под руководством Сергея Семака.

Кто окажется в финале – «Сити» или «Реал»? Предскажите исход и сорвите куш!