Сергеев пожаловался, что не получил премиальные за чемпионство «Зенита»

Журналюхи как обычно придумали громкий заголовок, не соответствующий сути новости
Нападающий «Зенита» Иван Сергеев ответил на вопрос о премиальных за победу в чемпионате России.
– Поражение сильно испортило бы праздник?
– Думаю, да – испортило бы. Но хорошо, что мы сравняли, хотя по игре действовали плохо. Ничего страшного: мы разберем ошибки, тренерский штаб сделает выводы и подскажет нам, что и как исправить. Главное, что вырвали ничью, не испортив праздник болельщикам.
– Искренне радовались вручению золотых медалей?
– Да, это именно радость. Словами это не передать. Не могу объяснить словами ни первое, ни второе чемпионство. Это просто круто.
– Большие премиальные за победу в чемпионате?
– Ничего не приходило.
- Петербуржцы досрочно выиграли РПЛ – за 4 тура до конца турнира.
- Для команды это 5-й чемпионский титул подряд.
- Все выиграны под руководством Сергея Семака.