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    • Зарема: «Такое ощущение, что для ЭСК трактовки пишет нейросеть»

    Зарема: «Такое ощущение, что для ЭСК трактовки пишет нейросеть»

    Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, раскритиковал экспертно-судейскую комиссию РФС.

    • ЭСК признала правильным решение судьи не назначать пенальти в ворота «Зенита» на 38-й минуте матча со «Спартаком».
    • Петербуржцы победили 3:2 и досрочно стали чемпионами.

    «Центр тяжести на ступне, зацепил шнурки бутсой, было лишь скользящее движение...

    50 оттенков объяснений одного и того же нарушения. Такое ощущение, что трактовки для ЭСК пишет нейросеть», – сказала Зарема.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 12:26
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +989

      партизан84 1 минуту назад

      ну крови же не было)

      0
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      Рейтинг: +4728

      fakeid 20 минут назад

      заремба, недавно миша кержаков сказал (и достаточно громко), что тебе нужно делать вместо того, чтобы злобно похрюкивать в интернетах.

      1
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      Рейтинг: +4230

      Эном айс 28 минут назад

      Такое ощущение, что трактовки для ЗРС пишет семейный невролог при ситуативном участии психиатра.

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