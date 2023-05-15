Зарема: «Такое ощущение, что для ЭСК трактовки пишет нейросеть»

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, раскритиковал экспертно-судейскую комиссию РФС.

ЭСК признала правильным решение судьи не назначать пенальти в ворота «Зенита» на 38-й минуте матча со «Спартаком».

Петербуржцы победили 3:2 и досрочно стали чемпионами.

«Центр тяжести на ступне, зацепил шнурки бутсой, было лишь скользящее движение...

50 оттенков объяснений одного и того же нарушения. Такое ощущение, что трактовки для ЭСК пишет нейросеть», – сказала Зарема.