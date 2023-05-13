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    • ЭСК: судья ошибочно засчитал гол «Зенита» в ворота «Спартака»

    ЭСК: судья ошибочно засчитал гол «Зенита» в ворота «Спартака»

    ЭСК РФС дал подробную оценку двум эпизодам из матча 26-го тура РПЛ «Зенит» – «Спартак» (3:2).

    1. Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота команды «Зенит» на 38-й минуте матча.

    Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт вскользь со стороны игрока обороняющейся команды «Зенит» №77 Роберта Ренана с голеностопом игрока атакующей команды «Спартак» №9 Кейта Бальде при попытке заблокировать передачу мяча соперником, по мнению всех членов комиссии, имел случайный характер и произошел на встречном курсе движения ног игроков.

    Учитывая тот факт, что в этом контакте не было усилия, так как нога защитника после скользящего незначительного контакта становится на газон, а не остаeтся на стопе соперника, и что атакующий игрок уже завершил свое действие, выполнив передачу мяча, а данный контакт никак не повлиял на дальнейшие действия нападающего, комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру. По мнению членов комиссии, VAR не должен вмешиваться при любом решении судьи.

    2. Судья ошибочно засчитал взятие ворот команды «Спартак» на 39-й минуте матча.

    Решение ЭСК мотивировано тем, что положение вне игры у игрока команды «Зенит» №17 Андрея Мостового, ошибочно не зафиксированное вторым ассистентом, не являлось основанием для отмены взятия ворот при проверке атакующей фазы команды «Зенит», предшествующей взятию ворот соперника, так как этот инцидент случился еще до еe начала по причине того, что мяч после этого уже побывал под контролем игрока команды «Спартак» №35 Кристофера Мартинса.

    Во второй же части развития данного эпизода произошел толчок со стороны игрока атакующей команды «Зенит» №14 Далера Кузяева против игрока обороняющейся команды «Спартак» №47 Романа Зобнина, который единогласно квалифицируется комиссией, как наказуемый штрафным ударом.

    По поводу того, произошел данный инцидент в атакующей фазе команды «Зенит» или уже за еe пределами, мнения комиссии разделились, однако, большинство членов комиссии считает, что игрок «Зенита» Далер Кузяев, нарушивший правила, извлек незаслуженное преимущество, активно участвуя в развитии атаки своей команды, и данный инцидент произошел в атакующей фазе команды «Зенит», предшествующей взятию ворот команды соперника, по причине того, что, несмотря на длительность временного промежутка между нарушением правил и взятием ворот, и тот факт, что игрок обороняющейся команды «Спартак» №23 Никита Чернов выбил мяч головой из пределов штрафной площади, мяч не переходил полностью под контроль игроков команды «Спартак».

    По этой причине большинство членов комиссии считает, что VAR при проверке атакующей фазы команды «Зенит» стоило обратить внимание на эти детали и рекомендовать судье пройти к монитору для правильной оценки эпизода, после чего, судье следовало отменить взятие ворот команды «Спартак» в данном пограничном эпизоде.

    • Матч в поле судил сочинец Павел Кукуян.
    • Благодаря победе «Зенит» досрочно стал чемпионом.
    • В 27-м туре Кукуян назначение не получил.

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    Источник: РФС

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    Сегодня, 17:40
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +207

      timon2401 5 минут назад

      не может быть!!!))) ЭСК ошибается!!! Зенит ВСЕГДА ВСЕГДА забивает только честно и судъи ну просто не могут судить в пользу Зенита!!! разогнать ЭСК и назначить туда сотрудников Газпрома!!!

      0
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      Рейтинг: +4484

      Spirit_78 25 минут назад

      Единственное, в чём виноват Кузяев - в том, что повёлся на грязную провокацию Зобнина за несколько секунд до указанного эпизода. Как этот гадёныш ушёл с поля без жёлтой карточки, учитывая количество его грязных провокаций в матче, трудно понять (до этого эпизода он атаковал игрока Зенита, находящегося без мяча - такое карается жёлтой карточкой). Надеюсь, с Кузяевым проведут в клубе профилактическую беседу по поводу реакции на провокации, а выходки Зобнина наконец начнут попадать в поле зрения судей.

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      Рейтинг: +6330

      rash1959 28 минут назад

      А за сегодняшнее удаление кухуяна расстрелять, навсегда.

      2
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      Рейтинг: +8229

      nik55 49 минут назад

      пока мюллер в газсреме это будет продолжаться

      3
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      Рейтинг: +711

      bratskij 57 минут назад

      Продажка кукуяновская с Зенитом и у ЦСКА забрал победу и у Спартака, а им пофигу, они чемпионы кабинетные.

      6
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      Рейтинг: +5312

      PAREVG. 1 час назад

      Это уже не важно, главное сделано - бом.жеклуб выиграл матч и чемпионат.
      А бригада арбитров, и те кто на ВАР, получили нехилую премию от Главного болельщика бом.жеклуба.

      4
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      Рейтинг: +1027

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 1 час назад

      Хухуян.

      5
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      Рейтинг: +1374

      Болотоход 1 час назад

      Да все все видели и знают! Но с мафией газпромовской тягаться в газпром лиге не дают!
      Повторюсь - у них свои правила и законы,как нужно блекло голубым так и будет!!

      Липо - Картонный чемпион.

      6
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      Рейтинг: +10

      yuthgfyf 1 час назад

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      Рейтинг: +5312

      PAREVG. > yuthgfyf 58 минут назад

      гори в аду спаммер долбанный.

      1
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      Рейтинг: +931

      rac531 1 час назад

      САЛИХОВА из сборника Вечные истины
      «Что толку от того, что ЭСК указывает на ошибки судьи. Не нужны нам ваши признания! Очки возвращайте! С такими деятелями футбол в России никогда не будет футболом. Вы отбиваете желание любых инвестиций в спорт! Играйте сами по вашим правилам»

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