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    • Президент «Торпедо»: «Могли подняться с последнего места, а потом у нас удалили тренера»

    Президент «Торпедо»: «Могли подняться с последнего места, а потом у нас удалили тренера»

    Президент «Торпедо» Ярослав Савин рассказал, почему команда не смогла улучшить результаты в концовке чемпионата.

    – Вы еще верите, что «Торпедо» спасется?

    – Ну, математические шансы есть еще?

    – Да.

    – Значит, верю.

    – За счет чего «Торпедо» может прибавить после такого провала, как с «Ахматом» [поражение со счетом 1:5], и попробовать зацепиться за шансы?

    – Только за счет самоотдачи. Тренер есть, тренировки есть, натуральное поле есть. Всe есть у команды. Осталось только максимально стараться.

    Не могу сказать, что в матче с «Ахматом» ребята не старались. Старались и выкладывались как могли.

    Но мы играли с командой, которая сильнее, быстрее, квалифицированней и опытней нас. Сыгранней нас. По всем фронтам они лучше нас, поэтому выиграли.

    – Все-таки с тех пор после победы над «Факелом» (2:0) возникли ощущения, что вы можете подняться из зоны прямого вылета, но поражения от «Химок» (2:4), «Сочи» и «Ахмата» опять вгоняют в тоску.

    – Могли, могли подняться. А потом у нас тренера удалили.

    – Думаете, это так сказалось на последующих провалах?

    – Сказалось. Конечно сказалось. Всe сказывается. В футболе мелочей не бывает.

    • Главный тренер «Торпедо» Пеп Клотет был удален 15 апреля в матче со «Спартаком» (1:2).
    • КДК РФС дисквалифицировал его на 2 игры за оскорбительный жест и слова в адрес судьи.
    • Без испанца команда уступила «Химкам» (2:4) и «Сочи» (1:3).

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    Источник: «Известия»

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