Президент «Торпедо»: «Могли подняться с последнего места, а потом у нас удалили тренера»

Президент «Торпедо» Ярослав Савин рассказал, почему команда не смогла улучшить результаты в концовке чемпионата.

– Вы еще верите, что «Торпедо» спасется?

– Ну, математические шансы есть еще?

– Да.

– Значит, верю.

– За счет чего «Торпедо» может прибавить после такого провала, как с «Ахматом» [поражение со счетом 1:5], и попробовать зацепиться за шансы?

– Только за счет самоотдачи. Тренер есть, тренировки есть, натуральное поле есть. Всe есть у команды. Осталось только максимально стараться.

Не могу сказать, что в матче с «Ахматом» ребята не старались. Старались и выкладывались как могли.

Но мы играли с командой, которая сильнее, быстрее, квалифицированней и опытней нас. Сыгранней нас. По всем фронтам они лучше нас, поэтому выиграли.

– Все-таки с тех пор после победы над «Факелом» (2:0) возникли ощущения, что вы можете подняться из зоны прямого вылета, но поражения от «Химок» (2:4), «Сочи» и «Ахмата» опять вгоняют в тоску.

– Могли, могли подняться. А потом у нас тренера удалили.

– Думаете, это так сказалось на последующих провалах?

– Сказалось. Конечно сказалось. Всe сказывается. В футболе мелочей не бывает.