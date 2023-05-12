Адвокат Алвеса: «Потерпевшая сама искала контакт с Дани»

Кристобаль Мартелл, адвокат бывшего защитника «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвеса, прокомментировал последние опубликованные показания женщины, обвиняющей спортсмена в изнасиловании.
«До якобы изнасилования между ними был сексуальный флирт. Они вместе танцевали, терлись друг о друга, Дани трогал ее задницу.
Потерпевшая сама искала контакт. Признаков насилия или принуждения к сексу не было», – считает защитник Алвеса.
- Экс-игроку «Барсы» грозит до 12 лет лишения свободы.
- Он находится в тюрьме с января.
- Жена Алвеса подала на развод из-за скандала.
Источник: Marca