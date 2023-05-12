Адвокат Алвеса: «Потерпевшая сама искала контакт с Дани»

Кристобаль Мартелл, адвокат бывшего защитника «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвеса, прокомментировал последние опубликованные показания женщины, обвиняющей спортсмена в изнасиловании.

«До якобы изнасилования между ними был сексуальный флирт. Они вместе танцевали, терлись друг о друга, Дани трогал ее задницу.

Потерпевшая сама искала контакт. Признаков насилия или принуждения к сексу не было», – считает защитник Алвеса.