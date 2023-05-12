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    Адвокат Алвеса: «Потерпевшая сама искала контакт с Дани»

    Кристобаль Мартелл, адвокат бывшего защитника «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвеса, прокомментировал последние опубликованные показания женщины, обвиняющей спортсмена в изнасиловании.

    «До якобы изнасилования между ними был сексуальный флирт. Они вместе танцевали, терлись друг о друга, Дани трогал ее задницу.

    Потерпевшая сама искала контакт. Признаков насилия или принуждения к сексу не было», – считает защитник Алвеса.

    • Экс-игроку «Барсы» грозит до 12 лет лишения свободы.
    • Он находится в тюрьме с января.
    • Жена Алвеса подала на развод из-за скандала.

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    Источник: Marca

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    12.05.2023 22:07
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