Экс-директор «Химок» рассказал, почему в команде никто не заболел ковидом в 2020 году

Бывший генеральный директор «Химок» Сергей Анохин рассказал, что спасало команду от ковида в пандемийные 2020-2021 годы.

В те годы ряд российских команд испытывали проблемы с составом из-за болезней игроков.

«В «Химках» никто не заболел ковидом в сезоне-2020/21. В этом заслуга моего товарища, который произвел и запатентовал спрей, защищающий от любого вируса. Препарат по разным причинам не пошел в массы, хотя реально эффективен. Обработал глаза, нос, рот, уши – и 12 часов к тебе никакая зараза, включая ковид, не прилипнет.

Мы использовали в «Химках» это ноу-хау и прошли сезон без потерь, финишировали на восьмом месте. Лучший результат в истории клуба!» – сказал Анохин.