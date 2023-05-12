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  • Экс-директор «Химок» рассказал, почему в команде никто не заболел ковидом в 2020 году

Экс-директор «Химок» рассказал, почему в команде никто не заболел ковидом в 2020 году

12 мая 2023, 21:32
2

Бывший генеральный директор «Химок» Сергей Анохин рассказал, что спасало команду от ковида в пандемийные 2020-2021 годы.

  • В те годы ряд российских команд испытывали проблемы с составом из-за болезней игроков.

«В «Химках» никто не заболел ковидом в сезоне-2020/21. В этом заслуга моего товарища, который произвел и запатентовал спрей, защищающий от любого вируса. Препарат по разным причинам не пошел в массы, хотя реально эффективен. Обработал глаза, нос, рот, уши – и 12 часов к тебе никакая зараза, включая ковид, не прилипнет.

Мы использовали в «Химках» это ноу-хау и прошли сезон без потерь, финишировали на восьмом месте. Лучший результат в истории клуба!» – сказал Анохин.

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Комментарии (2)
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SLADE2019
1683972422
А за это что, к ответственности не привлекают, за использование несертифицированного препарата?
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ilichkadr
1683974485
"произвел и запатентовал спрей, защищающий от любого вируса"? Уже все побежали покупать............ P.S. Спешите, количество чудодейственного спрея ограничено. Первому прибежавшему антивирусная маска в подарок.
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