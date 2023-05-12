Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    2 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Экс-директор «Химок» рассказал, почему в команде никто не заболел ковидом в 2020 году

    Экс-директор «Химок» рассказал, почему в команде никто не заболел ковидом в 2020 году

    Бывший генеральный директор «Химок» Сергей Анохин рассказал, что спасало команду от ковида в пандемийные 2020-2021 годы.

    • В те годы ряд российских команд испытывали проблемы с составом из-за болезней игроков.

    «В «Химках» никто не заболел ковидом в сезоне-2020/21. В этом заслуга моего товарища, который произвел и запатентовал спрей, защищающий от любого вируса. Препарат по разным причинам не пошел в массы, хотя реально эффективен. Обработал глаза, нос, рот, уши – и 12 часов к тебе никакая зараза, включая ковид, не прилипнет.

    Мы использовали в «Химках» это ноу-хау и прошли сезон без потерь, финишировали на восьмом месте. Лучший результат в истории клуба!» – сказал Анохин.

    Новости по теме
    «Меня не устраивало его хобби»: жена Каракина прокомментировала гибель экс-футболиста
    Экс-гендиректор «Химок»: «Передо мной стояла задача убрать влияние «Спартака», который хотел превратить нас в свой фарм-клуб» 7
    Защитник «Химок» Антич назвал трех лучших сербов в истории РПЛ 1
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.05.2023 21:32
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 