Защитник «Химок» Антич назвал трех лучших сербов в истории РПЛ

Защитник «Химок» Никола Антич рассказал, каких сербских футболистов, выступавших в РПЛ, он считает лучшими.

«Кто лучший серб в истории РПЛ? Не назвал бы одного футболиста.

Например, Неманья Видич и Бранислав Иванович поиграли в России, а потом показывали топовый уровень в АПЛ.

Тем более, Бранислав возвращался обратно и дважды с «Зенитом» выигрывал РПЛ. Сербские защитники не так долго играли в России, но запомнились абсолютно всем.

Также еще бы отметил легенду ЦСКА Милоша Красича. Эти трое – лучшие сербы, поигравшие в РПЛ», – считает Антич.