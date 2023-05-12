Защитник «Химок» Антич назвал трех лучших сербов в истории РПЛ

Защитник «Химок» Никола Антич рассказал, каких сербских футболистов, выступавших в РПЛ, он считает лучшими.
«Кто лучший серб в истории РПЛ? Не назвал бы одного футболиста.
Например, Неманья Видич и Бранислав Иванович поиграли в России, а потом показывали топовый уровень в АПЛ.
Тем более, Бранислав возвращался обратно и дважды с «Зенитом» выигрывал РПЛ. Сербские защитники не так долго играли в России, но запомнились абсолютно всем.
Также еще бы отметил легенду ЦСКА Милоша Красича. Эти трое – лучшие сербы, поигравшие в РПЛ», – считает Антич.
- Видич с 2004 по 2006 год был в «Спартаке», после чего ушел в «Манчестер Юнайтед».
- Иванович выступал за «Локомотив» с 2006 по 2007 год, а за «Зенит» – с 2017 по 2020 год. В период с 2008 по 2017 год он играл за «Челси».
- Красич защищал цвета ЦСКА с 2004 по 2010 год, а затем его продали в «Ювентус».
Источник: Sport24