Экс-защитник «Химок» раскрыл свои траты на жизнь в Москве

Футболист «Партизана» Никола Антич, ранее выступавший за «Химки», ответил на вопрос о расходах на жизнь в России.

«Дорогая ли жизнь в Москве? В зависимости от того, какие места посещать. Есть и дорогие, но тут кто куда ходил. Мне было нормально – средне, но солидно.

В месяц тратил примерно 2,5 тысячи евро на квартиру. А в общем выходило около 6 тысяч евро. В эту сумму входили траты на перелеты, еду, восстановление. Это обычные продукты. Не тратил много.

У меня два сына, так что в основном деньги уходили на семью», – сказал Антич.