Экс-игрок «Химок» оценил игру сборной Сербии на Евро-2024

Бывший футболист «Химок» из Сербии Никола Антич поделился своими соображениями по поводу игры сербской сборной на Евро-2024.

«Недоволен тем, как мы играем. Знаю всех ребят и уверен, что у них есть сердце и душа. Надо начать играть как команда. Надеюсь, что в следующей игре все поправится. Мы должны были обыгрывать Словению, так как у нас было много моментов. Игра была равная, но у соперника была хорошая командная игра. Наши игроки могут сыграть получше. Видно, что мы проиграли тактически», – поделился своим мнение Антич.