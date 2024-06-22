Экс-игрок «Химок» оценил игру сборной Сербии на Евро-2024

Бывший футболист «Химок» из Сербии Никола Антич поделился своими соображениями по поводу игры сербской сборной на Евро-2024.
«Недоволен тем, как мы играем. Знаю всех ребят и уверен, что у них есть сердце и душа. Надо начать играть как команда. Надеюсь, что в следующей игре все поправится. Мы должны были обыгрывать Словению, так как у нас было много моментов. Игра была равная, но у соперника была хорошая командная игра. Наши игроки могут сыграть получше. Видно, что мы проиграли тактически», – поделился своим мнение Антич.
- Сербия неудачно играет на континентальном первенстве в Германии. Дружина Драгана Стойковича после двух игр имеет на своем счету всего 1 очко и замыкает квартет.
- Во втором туре сербская сборная сумела вырвать ничью в поединке со Словений. Сербов спас Лука Йович, забивший на 95-й минуте встречи.
- В следующим туре Сербия сразится со Словений, набравшей 2 турнирных балла после двух матчей.
- Отметим, что на предыдущем крупном турнире – чемпионате мира в Катаре Сербия заняла 4 место в группе с Бразилией, Камеруном и Швейцарией, набрав 1 очко.