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    Экс-игрок «Химок» оценил игру сборной Сербии на Евро-2024

    Бывший футболист «Химок» из Сербии Никола Антич поделился своими соображениями по поводу игры сербской сборной на Евро-2024.

    «Недоволен тем, как мы играем. Знаю всех ребят и уверен, что у них есть сердце и душа. Надо начать играть как команда. Надеюсь, что в следующей игре все поправится. Мы должны были обыгрывать Словению, так как у нас было много моментов. Игра была равная, но у соперника была хорошая командная игра. Наши игроки могут сыграть получше. Видно, что мы проиграли тактически», – поделился своим мнение Антич.

    • Сербия неудачно играет на континентальном первенстве в Германии. Дружина Драгана Стойковича после двух игр имеет на своем счету всего 1 очко и замыкает квартет.
    • Во втором туре сербская сборная сумела вырвать ничью в поединке со Словений. Сербов спас Лука Йович, забивший на 95-й минуте встречи.
    • В следующим туре Сербия сразится со Словений, набравшей 2 турнирных балла после двух матчей.
    • Отметим, что на предыдущем крупном турнире – чемпионате мира в Катаре Сербия заняла 4 место в группе с Бразилией, Камеруном и Швейцарией, набрав 1 очко.

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    Источник: Metaratings

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