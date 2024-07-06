Футболист «Партизана» заявил, что готов вернуться в РПЛ

Защитник «Партизана» Никола Антич заявил, что готов рассмотреть возможность возвращения в РПЛ.

«У меня прекрасные эмоции от приезда в Россию, буду кайфовать ближайшие дни. Мне нравилось играть здесь. И до сих пор есть большое желание вернуться в РПЛ. Если будут предложения, обязательно рассмотрю», – признался Антич.

В России 30-летиний серб Никола Антич, играющий на позиции крайнего защитника, представлял цвета «Химок». В майке российского коллектива Никола провел 11 игр, в них он не сумел отметиться какими-либо голевыми действиями.

В 2023 году Никола перебрался в «Партизан». За сербский клуб защитник сыграл 42 матча, в которых записал на свой счет 2 ассиста.

Отметим, что в активе Антича 3 встречи за сборную Сербии U21.

«Химки» снова вышли в РПЛ.

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