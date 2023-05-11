«Оренбург» уведомил «Спартак» о желании выкупить Оганесяна

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин сообщил, что клуб хочет выкупить Степана Оганесяна у «Спартака».

«Я давал указания по поводу Степана Оганесяна. В соответствии с контрактом до 31 мая мы должны уведомить «Спартак». Такое письмо о желании выкупа мы отправили, а дальше может быть что угодно.

Что касается возможной смены гражданства футболиста на армянское, мне ничего об этом неизвестно», – сказал Еремякин.