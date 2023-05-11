«Оренбург» уведомил «Спартак» о желании выкупить Оганесяна

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин сообщил, что клуб хочет выкупить Степана Оганесяна у «Спартака».
«Я давал указания по поводу Степана Оганесяна. В соответствии с контрактом до 31 мая мы должны уведомить «Спартак». Такое письмо о желании выкупа мы отправили, а дальше может быть что угодно.
Что касается возможной смены гражданства футболиста на армянское, мне ничего об этом неизвестно», – сказал Еремякин.
- 21-летний Оганесян – воспитанник «Спартака».
- «Оренбург» арендовал его в июле.
- В этом сезоне вингер забил 3 гола и сделал 1 ассист в 20 матчах.
- Рыночная стоимость игрока – 500 тысяч евро.
Источник: «Р-Спорт»