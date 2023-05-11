Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    2 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • «Оренбург» уведомил «Спартак» о желании выкупить Оганесяна

    «Оренбург» уведомил «Спартак» о желании выкупить Оганесяна

    Президент «Оренбурга» Василий Еремякин сообщил, что клуб хочет выкупить Степана Оганесяна у «Спартака».

    «Я давал указания по поводу Степана Оганесяна. В соответствии с контрактом до 31 мая мы должны уведомить «Спартак». Такое письмо о желании выкупа мы отправили, а дальше может быть что угодно.

    Что касается возможной смены гражданства футболиста на армянское, мне ничего об этом неизвестно», – сказал Еремякин.

    • 21-летний Оганесян – воспитанник «Спартака».
    • «Оренбург» арендовал его в июле.
    • В этом сезоне вингер забил 3 гола и сделал 1 ассист в 20 матчах.
    • Рыночная стоимость игрока – 500 тысяч евро.

    Новости по теме
    «Рубин» и «Оренбург» интересуются защитником «Сочи»
    Кукуляк на «Химки» – «Спартак» и другие судейские назначения на 27-й тур РПЛ 9
    Личка: «Если бы мне нужны были только деньги, ушел бы зимой из «Оренбурга» в «Краснодар» 4
    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.05.2023 20:20
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +21347

      derrik2000 8 часов назад

      Не, ну, так-то, конечно, можно: "успешные манагеры" Лукойла-федуна своих не замечают...
      Пусть в Оренбурге опыта набирается, играя за основу.
      НО! Продавать ОБЯЗАТЕЛЬНО с правом обратного выкупа!
      Об ЭТОМ, естественно, необходимо переговорить с самим Оганесяном: а вдруг САМ в Спартак возвращаться, когда "заматереет", не захочет?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 