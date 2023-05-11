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    Индзаги подвел итоги матча «Милан» – «Интер»

    Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги дал комментарий после победы над «Миланом».

    • Первый полуфинал Лиги чемпионов прошел в среду вечером на «Сан-Сиро».
    • «Интер» выиграл со счетом 2:0.
    • Ответная встреча состоится во вторник.

    «Я очень доволен. Мы провели потрясающий первый тайм. Могли забить больше двух мячей, но матч все равно удался.

    Мы ведем в противостоянии перед ответным матчем, который пройдет у нас дома перед нашими болельщиками.

    Знаем, что нужно приложить еще немало усилий, чтобы наша мечта осуществилась», – сказал Индзаги.

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    Источник: сайт УЕФА

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    11.05.2023 09:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +101444

      zigbert 8 часов назад

      Совершенно равные по силам команды но Индзаги удалось найти правильный план на игру. Скоростные атаки Интера стали полной неожиданностью для обороны Милана.

      0
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      Рейтинг: +9796

      САДЫЧОК 15 часов назад

      Высокие скорости , мало ошибок !
      Интер ,в 2 раза сильнее ,был , чем Милан !

      1
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