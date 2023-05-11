Индзаги подвел итоги матча «Милан» – «Интер»

Совершенно равные по силам команды но Индзаги удалось найти правильный план на игру. Скоростные атаки Интера стали полной неожиданностью для обороны Милана.
Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги дал комментарий после победы над «Миланом».
- Первый полуфинал Лиги чемпионов прошел в среду вечером на «Сан-Сиро».
- «Интер» выиграл со счетом 2:0.
- Ответная встреча состоится во вторник.
«Я очень доволен. Мы провели потрясающий первый тайм. Могли забить больше двух мячей, но матч все равно удался.
Мы ведем в противостоянии перед ответным матчем, который пройдет у нас дома перед нашими болельщиками.
Знаем, что нужно приложить еще немало усилий, чтобы наша мечта осуществилась», – сказал Индзаги.