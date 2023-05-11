Индзаги подвел итоги матча «Милан» – «Интер»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги дал комментарий после победы над «Миланом».
- Первый полуфинал Лиги чемпионов прошел в среду вечером на «Сан-Сиро».
- «Интер» выиграл со счетом 2:0.
- Ответная встреча состоится во вторник.
«Я очень доволен. Мы провели потрясающий первый тайм. Могли забить больше двух мячей, но матч все равно удался.
Мы ведем в противостоянии перед ответным матчем, который пройдет у нас дома перед нашими болельщиками.
Знаем, что нужно приложить еще немало усилий, чтобы наша мечта осуществилась», – сказал Индзаги.
Источник: сайт УЕФА