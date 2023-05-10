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    • Гвардиола объяснил, почему не сделал замен в матче с «Реалом»

    Гвардиола объяснил, почему не сделал замен в матче с «Реалом»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил, почему не совершил ни одной замены в первом полуфинале Лиги чемпионов против «Реала» (1:1).

    «Я посчитал, что те футболисты, которые на поле, были в порядке.

    Мы не хотели допустить контратак «Реала». Если бы игра взорвалась, мадридцы в таких условиях действуют лучше нас», – сказал испанец.

    • Ответный матч – через неделю в Манчестере.
    • В прошлом сезоне «Манчестер Сити» вылетел в полуфинале от «Реала».
    • Мадридцы – действующие победители Лиги чемпионов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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