Гвардиола объяснил, почему не сделал замен в матче с «Реалом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил, почему не совершил ни одной замены в первом полуфинале Лиги чемпионов против «Реала» (1:1).
«Я посчитал, что те футболисты, которые на поле, были в порядке.
Мы не хотели допустить контратак «Реала». Если бы игра взорвалась, мадридцы в таких условиях действуют лучше нас», – сказал испанец.
- Ответный матч – через неделю в Манчестере.
- В прошлом сезоне «Манчестер Сити» вылетел в полуфинале от «Реала».
- Мадридцы – действующие победители Лиги чемпионов.
Источник: «Матч ТВ»