Гвардиола объяснил, почему не сделал замен в матче с «Реалом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил, почему не совершил ни одной замены в первом полуфинале Лиги чемпионов против «Реала» (1:1).

«Я посчитал, что те футболисты, которые на поле, были в порядке.

Мы не хотели допустить контратак «Реала». Если бы игра взорвалась, мадридцы в таких условиях действуют лучше нас», – сказал испанец.