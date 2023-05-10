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  • Агент Дуарте прокомментировал слухи об уходе игрока из «Спартака»

Агент Дуарте прокомментировал слухи об уходе игрока из «Спартака»

10 мая 2023, 15:59
1

Августо Параха, агент защитника «Спартака» Алексиса Дуарте, отреагировал на слухи о возможном уходе своего клиента из московского клуба.

«Много разговоров о возможном уходе Дуарте из «Спартака». Но мы говорим о футболисте сборной Парагвая! Это просто смешно! Когда будет более серьезная тема для разговора об Алексисе, я вам отвечу», – сказал Параха.

  • Дуарте перешел в «Спартак» из «Серро Портеньо» в январе за 4 миллиона евро.
  • Это его первый опыт в Европе.
  • 23-летний парагваец поучаствовал в 7 матчах (540 минут) после зимней паузы.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Дуарте Алексис
Комментарии (1)
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Дядя Серёжа
1683771864
Пусть доказывает свою состоятельность, игрок Парагвая...
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