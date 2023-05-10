Агент Дуарте прокомментировал слухи об уходе игрока из «Спартака»

Августо Параха, агент защитника «Спартака» Алексиса Дуарте, отреагировал на слухи о возможном уходе своего клиента из московского клуба.

«Много разговоров о возможном уходе Дуарте из «Спартака». Но мы говорим о футболисте сборной Парагвая! Это просто смешно! Когда будет более серьезная тема для разговора об Алексисе, я вам отвечу», – сказал Параха.

Дуарте перешел в «Спартак» из «Серро Портеньо» в январе за 4 миллиона евро.

Это его первый опыт в Европе.

23-летний парагваец поучаствовал в 7 матчах (540 минут) после зимней паузы.

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