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    • Агент Дуарте прокомментировал слухи об уходе игрока из «Спартака»

    Агент Дуарте прокомментировал слухи об уходе игрока из «Спартака»

    Августо Параха, агент защитника «Спартака» Алексиса Дуарте, отреагировал на слухи о возможном уходе своего клиента из московского клуба.

    «Много разговоров о возможном уходе Дуарте из «Спартака». Но мы говорим о футболисте сборной Парагвая! Это просто смешно! Когда будет более серьезная тема для разговора об Алексисе, я вам отвечу», – сказал Параха.

    • Дуарте перешел в «Спартак» из «Серро Портеньо» в январе за 4 миллиона евро.
    • Это его первый опыт в Европе.
    • 23-летний парагваец поучаствовал в 7 матчах (540 минут) после зимней паузы.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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