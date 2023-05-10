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    Конате: «Люблю Грозный – здесь все как в Африке»

    Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате назвал Грозный одним из лучших городов России.

    «Грозный – мусульманский город, в нем другая культура, по сравнению с остальными городами вашей страны. В Москве другая атмосфера, поэтому Москва – Москва, а Грозный – Грозный.

    Если бы у меня была возможность что-то поменять в Грозном, я бы ничего не стал делать, в этом городе все спокойно, мне нравится, поэтому он и является одним из лучших городов России.

    В Грозном все люди добрые, доброжелательные, всегда помогут, шашлык куриный – все как Африке, как я люблю», – заявил Конате.

    • 25-летний буркиниец в 22 матчах сезона РПЛ забил 10 мячей.
    • Накануне Конате оформил дубль в ворота «Торпедо».
    • «Ахмат» идет в РПЛ 5-м.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 15:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6452

      Давид59 6 часов назад

      В Африке акулы, в Африке гориллы, в Африке большие злые крокодилы.

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