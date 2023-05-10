Венгер считает, что гол «Ман Сити» «Реалу» засчитан ошибочно

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заметил, что перед голом «Манчестер Сити» в первом полуфинале Лиги чемпионов против «Реала» (1:1) был аут.

«VAR обычно должен проверять, забит ли гол в рамках правил или нет, в такой ситуации система должна была вмешаться», – приводит слова Венгера «Чемпионат» со ссылкой на beIN Sports.

Ответный матч – через неделю.

В прошлом сезоне в аналогичном полуфинале победил «Реал».

Венгер не тренирует с 2018 года.

Скриншот эфира beIN Sports

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