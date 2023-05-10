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    • Венгер считает, что гол «Ман Сити» «Реалу» засчитан ошибочно

    Венгер считает, что гол «Ман Сити» «Реалу» засчитан ошибочно

    Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заметил, что перед голом «Манчестер Сити» в первом полуфинале Лиги чемпионов против «Реала» (1:1) был аут.

    «VAR обычно должен проверять, забит ли гол в рамках правил или нет, в такой ситуации система должна была вмешаться», – приводит слова Венгера «Чемпионат» со ссылкой на beIN Sports.

    • Ответный матч – через неделю.
    • В прошлом сезоне в аналогичном полуфинале победил «Реал».
    • Венгер не тренирует с 2018 года.

    Скриншот эфира beIN Sports

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +19675

      Cleaner 9 часов назад

      Судейка слабоват был для такой игры. Много моментов, где бесспорные нарушения он пропускал...(

      0
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      Рейтинг: +101439

      zigbert 9 часов назад

      Если это действительно так то налицо судейская ошибка, которую уже не исправишь. Во время трансляции к сожалению этот эпизод почему то не повторили.

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      ...
      Рейтинг: +19675

      Cleaner > zigbert 9 часов назад

      С тем, что эпизод был заигран, соглашусь с судьями. А гол привез себе игрок Реала, который отдал пас в центр поля. Нельзя так! Эта примитивная ошибка и привела к голу.

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      Рейтинг: +101439

      zigbert > Cleaner 9 часов назад

      Ошибка не такая уж и грубая, мяч был забит издали Де Брюйне, удар у которого явно получился.

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      Рейтинг: +19675

      Cleaner > zigbert 9 часов назад

      Так после этого практически выноса мяча через центр поля мяч у Де Брюйне и оказался.

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      Рейтинг: +12628

      Вомбат 12 часов назад

      Что за чушь про три минуты? После того аута до гола прошло 8 секунд. И тем не менее я согласен, что этот момент с судейской ошибкой уже можно считать заигранным. Так было принято всегда, когда после судейской ошибки было сделано несколько передач.

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      Рейтинг: +159

      JIEGEHDA > Вомбат 12 часов назад

      Помню года 3-4 назад Реал играл против Аякса , так же мяч уходил и игрок Аякса вытащил и прямым ходом атака пошла прям разу вперёд в 3-4 передачи не было даже паузы . Тогда и ВАР и сам судья смотрели момент . Ту же . Фаза одно атаки закончилась . 3 минуты? Если ты не заметил мяч даже если ушёл , в момент отбора мяч сначала игрок Реала отдал Камавинга а Камавинга отдал неточный пас и перехват . И уже оттуда 3-я передача и гол . Так что да . И по поводу РПЛ согласиться можно . Зенит Спартак фол Кузяева с Зобниным тоже можно относить к этой категории . Но судья не увидел а Вар нельзя . Вот и мычат многие Ру об этом .

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      Рейтинг: +159

      JIEGEHDA 13 часов назад

      Во первых , было видео как мяч касался линии . Во вторых даже если ушёл атака не пошла сразу , а передвигалась по полю ещё почти минуту . И в третьих ВАР не смотря когда хотят . Если мяч оттуда ушёл а после было 2-3 фазы атаки и спустя 3 минуты надо остановить и назначить аут? Серьезно? Не Венгеру ли это знать? Правилами ВАР это не предусмотрено

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      Рейтинг: +14631

      Алексей З > JIEGEHDA 13 часов назад

      Вы во многом правы, по этому матчу.
      Глядя на действия нашего ВАРа, иной раз диву даёшься как этот "ресурс справедливости" используют в угоду определённым клубам.
      В данном матче просто человеческий фактор сработал , лайнсмен не заметил что мяч ушёл , бывает.

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