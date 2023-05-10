Венгер считает, что гол «Ман Сити» «Реалу» засчитан ошибочно

Судейка слабоват был для такой игры. Много моментов, где бесспорные нарушения он пропускал...(
Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заметил, что перед голом «Манчестер Сити» в первом полуфинале Лиги чемпионов против «Реала» (1:1) был аут.
«VAR обычно должен проверять, забит ли гол в рамках правил или нет, в такой ситуации система должна была вмешаться», – приводит слова Венгера «Чемпионат» со ссылкой на beIN Sports.
- Ответный матч – через неделю.
- В прошлом сезоне в аналогичном полуфинале победил «Реал».
- Венгер не тренирует с 2018 года.
Скриншот эфира beIN Sports
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