Канчельскис: «Назвал бы лучшим тренером Гогниева – просто уникум»

Экс-футболист «МЮ» Андрей Канчельскис назвал лучших тренеров этого сезона РПЛ.

«Я бы назвал лучшим тренером Спартака Гогниева. Просто уникум. Но если без шуток, я могу выделить две кандидатуры: Сергея Семака и Валерия Карпина. Семак уже пятый раз приводит «Зенит» к чемпионству. Не каждый тренер сможет показать такой результат.

Кто-то скажет, что у них большой бюджет, поддержка, подбор игроков. Но что вам мешает подобрать хороших футболистов? У того же «Локомотива», «Динамо», «Спартака» разве маленькие бюджеты? Ведь это не так, у них тоже нормальные бюджеты. Может, просто не хотят, или есть другие причины», – сказал Канчельскис.