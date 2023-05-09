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    • Канчельскис: «Назвал бы лучшим тренером Гогниева – просто уникум»

    Канчельскис: «Назвал бы лучшим тренером Гогниева – просто уникум»

    Экс-футболист «МЮ» Андрей Канчельскис назвал лучших тренеров этого сезона РПЛ.

    «Я бы назвал лучшим тренером Спартака Гогниева. Просто уникум. Но если без шуток, я могу выделить две кандидатуры: Сергея Семака и Валерия Карпина. Семак уже пятый раз приводит «Зенит» к чемпионству. Не каждый тренер сможет показать такой результат.

    Кто-то скажет, что у них большой бюджет, поддержка, подбор игроков. Но что вам мешает подобрать хороших футболистов? У того же «Локомотива», «Динамо», «Спартака» разве маленькие бюджеты? Ведь это не так, у них тоже нормальные бюджеты. Может, просто не хотят, или есть другие причины», – сказал Канчельскис.

    • «Зенит» при Семаке оформил 5-е чемпионство подряд.
    • Тренер в «Зените» с 2018 года.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    09.05.2023 21:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1799

      ScarlettOgusania 9 часов назад

      Во, у Канчелы башка отморожена на бюджетах, будто в одних деньгах дело) конечно, "есть другие причины", и все это знают, кроме делающего глазки размером с серебряный рубль Канчельскиса; про Гогниева пошутил, как в КВНе плоско

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