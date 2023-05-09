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  • Канчельскис: «Назвал бы лучшим тренером Гогниева – просто уникум»

Канчельскис: «Назвал бы лучшим тренером Гогниева – просто уникум»

9 мая 2023, 21:18
1

Экс-футболист «МЮ» Андрей Канчельскис назвал лучших тренеров этого сезона РПЛ.

«Я бы назвал лучшим тренером Спартака Гогниева. Просто уникум. Но если без шуток, я могу выделить две кандидатуры: Сергея Семака и Валерия Карпина. Семак уже пятый раз приводит «Зенит» к чемпионству. Не каждый тренер сможет показать такой результат.

Кто-то скажет, что у них большой бюджет, поддержка, подбор игроков. Но что вам мешает подобрать хороших футболистов? У того же «Локомотива», «Динамо», «Спартака» разве маленькие бюджеты? Ведь это не так, у них тоже нормальные бюджеты. Может, просто не хотят, или есть другие причины», – сказал Канчельскис.

  • «Зенит» при Семаке оформил 5-е чемпионство подряд.
  • Тренер в «Зените» с 2018 года.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Канчельскис Андрей Семак Сергей Гогниев Спартак
Комментарии (1)
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ScarlettOgusania
1683657328
Во, у Канчелы башка отморожена на бюджетах, будто в одних деньгах дело) конечно, "есть другие причины", и все это знают, кроме делающего глазки размером с серебряный рубль Канчельскиса; про Гогниева пошутил, как в КВНе плоско
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