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  • Кучаев: «У меня всплывает вопрос к Хвиче после этого сезона»

Кучаев: «У меня всплывает вопрос к Хвиче после этого сезона»

9 мая 2023, 14:33
5

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев высказался об игре Хвичи Кварацхелии в составе «Наполи».

– Вместе с тобой «Рубин» пытался вытащить Хвича. Глядя на него в «Наполи», какие эмоции ощущаешь?

У меня сразу всплывает вопрос: как можно было забивать мало в России, но много – в Италии? Я понимаю – другие партнеры и все такое, но все равно!

Да, Хвича – суперталант, никаких вопросов. Но каких-то бомбардирских качеств я за ним не наблюдал. Он силен в игре один на один, дриблинг у него хороший – это все не открытие.

Но как он раскрылся в качестве бомбардира и лидера атак в Неаполе... В России такого за ним не наблюдалось.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А ЦСКА Наполи Рубин Кучаев Константин Кварацхелия Хвича
Комментарии (5)
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Эном айс
1683635464
Потому что он -Хвича, а ты просто Куча...
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E5
1683645223
чел никогда не играл с теми кто тащит катку
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Сам_себе_сказал
1683655167
В России в кость играют....тактики нет, много причин...
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Вомбат
1684589718
Кварацхелия - игрок с отличным игровым мышлением и огромным потенциалом (тут всего лишь повторяю слова Семина), но он не лидер, а командный игрок. Команда (Наполи) хорошо играет, партнеры его хорошо понимают, тогда он чувствует себя в своей тарелке и играет на своем уровне. Команда (Рубин) плохо играет, партнеры и даже тренер не понимают, чего ему надо, тогда он сдувается. Только и всего.
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