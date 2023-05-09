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    • Кучаев: «У меня всплывает вопрос к Хвиче после этого сезона»

    Кучаев: «У меня всплывает вопрос к Хвиче после этого сезона»

    Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев высказался об игре Хвичи Кварацхелии в составе «Наполи».

    – Вместе с тобой «Рубин» пытался вытащить Хвича. Глядя на него в «Наполи», какие эмоции ощущаешь?

    У меня сразу всплывает вопрос: как можно было забивать мало в России, но много – в Италии? Я понимаю – другие партнеры и все такое, но все равно!

    Да, Хвича – суперталант, никаких вопросов. Но каких-то бомбардирских качеств я за ним не наблюдал. Он силен в игре один на один, дриблинг у него хороший – это все не открытие.

    Но как он раскрылся в качестве бомбардира и лидера атак в Неаполе... В России такого за ним не наблюдалось.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:33
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +158

      Bez Imeni 18 минут назад

      В России в кость играют....тактики нет, много причин...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +90

      E5 3 часа назад

      чел никогда не играл с теми кто тащит катку

      0
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      Рейтинг: +14613

      Алексей З 5 часов назад

      Климат повлиял.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4139

      Эном айс 5 часов назад

      Потому что он -Хвича, а ты просто Куча...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +158

      Bez Imeni > Эном айс 18 минут назад

      Улыбнул

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