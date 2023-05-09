Кучаев: «У меня всплывает вопрос к Хвиче после этого сезона»

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев высказался об игре Хвичи Кварацхелии в составе «Наполи».

– Вместе с тобой «Рубин» пытался вытащить Хвича. Глядя на него в «Наполи», какие эмоции ощущаешь?

– У меня сразу всплывает вопрос: как можно было забивать мало в России, но много – в Италии? Я понимаю – другие партнеры и все такое, но все равно!

Да, Хвича – суперталант, никаких вопросов. Но каких-то бомбардирских качеств я за ним не наблюдал. Он силен в игре один на один, дриблинг у него хороший – это все не открытие.

Но как он раскрылся в качестве бомбардира и лидера атак в Неаполе... В России такого за ним не наблюдалось.

Хвича в этом сезоне забил 14 голов и сделал 17 ассистов в 39 матчах.

Интерес к грузинскому вингеру проявляют «Реал», «Челси», «ПСЖ» и «Бавария».

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