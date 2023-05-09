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Зиньковский оценил судейство в матче «Зенит» – «Спартак»

9 мая 2023, 11:49
7

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский оценил работу судей в матче 26-го тура РПЛ против «Зенита».

– В матче было несколько спорных эпизодов: неназначенный пенальти при счете 1:1, фол перед вторым голом «Зенита»…

– Честно, не видел эти моменты, поэтому не могу сказать ничего.

Георгий Джикия сказал, что для себя решил не комментировать действия арбитров. Может, так и лучше?

– Мне показалось, что нормально судили. В игре бывают микроошибки, например, аут не туда поставил, а (в игре с «Зенитом») вроде всe по делу.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Зиньковский Антон
Комментарии (7)
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Snek
1683622576
Ну все попал Антоха, его теперь Фаны Спартака заклюют, они третий год орут об админ. ресурсе, а он взял и сказал, что нормально судили.
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VVM1964
1683626707
Вот этим мы и отличаемся от зенитовских ЗВЕЗДОБОЛОВ !!! Не видел моменты - не берусь судить !!!
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paracetamol
1683627801
Что мог бы еще сказать Зина, которого выперли из Зенита за неперспективность?
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jek718875
1683628198
У Зиньки крыша трещину дала
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mamba9090909
1683628267
Единственный адекват в Спартаке.
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