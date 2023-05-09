Зиньковский оценил судейство в матче «Зенит» – «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский оценил работу судей в матче 26-го тура РПЛ против «Зенита».

«Зенит» победил «Спартак» со счетом 3:2 и досрочно стал чемпионом России.

Москвичи обратятся в ЭСК РФС по итогам встречи.

Игру обслуживал Павел Кукуян.

– В матче было несколько спорных эпизодов: неназначенный пенальти при счете 1:1, фол перед вторым голом «Зенита»…

– Честно, не видел эти моменты, поэтому не могу сказать ничего.

– Георгий Джикия сказал, что для себя решил не комментировать действия арбитров. Может, так и лучше?

– Мне показалось, что нормально судили. В игре бывают микроошибки, например, аут не туда поставил, а (в игре с «Зенитом») вроде всe по делу.

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