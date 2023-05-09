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    Зиньковский оценил судейство в матче «Зенит» – «Спартак»

    Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский оценил работу судей в матче 26-го тура РПЛ против «Зенита».

    – В матче было несколько спорных эпизодов: неназначенный пенальти при счете 1:1, фол перед вторым голом «Зенита»…

    – Честно, не видел эти моменты, поэтому не могу сказать ничего.

    Георгий Джикия сказал, что для себя решил не комментировать действия арбитров. Может, так и лучше?

    – Мне показалось, что нормально судили. В игре бывают микроошибки, например, аут не туда поставил, а (в игре с «Зенитом») вроде всe по делу.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +5063

      Питерский князь 1 час назад

      Интересно, а почему когда тема касается судейства, интервью берут у игроков, болельщиков и т.д. СпартаГа?
      Потому что они только визжать и могут!
      =)))

      0
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      Рейтинг: +7070

      mamba9090909 7 часов назад

      Единственный адекват в Спартаке.

      1
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      Рейтинг: +2159

      jek718875 7 часов назад

      У Зиньки крыша трещину дала

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      Рейтинг: +18392

      paracetamol 7 часов назад

      Что мог бы еще сказать Зина, которого выперли из Зенита за неперспективность?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +34265

      VVM1964 8 часов назад

      Вот этим мы и отличаемся от зенитовских ЗВЕЗДОБОЛОВ !!! Не видел моменты - не берусь судить !!!

      1
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      Рейтинг: +4139

      Эном айс > VVM1964 4 часа назад

      Просто подали надежду, что при уходе М и К место будет за Зиной.)
      Так-то, Сонь.))

      5
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      Рейтинг: +2147

      ПалкоВводецъ (returned) 9 часов назад

      Зинька, научись сначала играть в футбол а потом хрюкай. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +1778

      Suvorov51 > ПалкоВводецъ (returned) 7 часов назад

      ты научился, а пукаешь

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      Рейтинг: +4488

      Snek 9 часов назад

      Ну все попал Антоха, его теперь Фаны Спартака заклюют, они третий год орут об админ. ресурсе, а он взял и сказал, что нормально судили.

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      Рейтинг: +18289

      NewLife > Snek 9 часов назад

      Дебид, он сказал, что не видел моментов, по которым были претензии.

      1
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