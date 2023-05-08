Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • «Лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас»: Червиченко – о защитнике «Спартака»

    «Лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас»: Червиченко – о защитнике «Спартака»

    Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от матча с «Зенитом» (2:3), а также призвал продать зимнего новичка Алексиса Дуарте.

    – «Спартак» заслуживает аплодисментов за эту игру?

    – Качественный матч в исполнении гостей. Бились, старались, во многих эпизодах не уступали «Зениту». Но в итоге сказалась разница в составах и максимальные просчеты «Спартака» в селекции.

    У каждого поражения есть фамилия и имя. Нам они хорошо теперь известны. В целом не стоит удивляться тому, что команда Семака вновь стала чемпионом. Все довольно объективно.

    Вы же видели, что, по сути, второй состав принес сине-бело-голубым победу. Мантуан отдал, Сергеев забил. Это очень показательно, что люди, которые выходят на замену, решают судьбу встречи.

    Причем не в первый раз в нынешнем сезоне. Снова повторю свою мысль: зимние приобретения красно-белых просто-напросто ослабили команду...

    – Ваш «любимый» футболист Дуарте вновь отличился.

    – Да уж, не подвел (смеется). Подтвердил мои тезисы. Кроме того, не было Джикии. Как играть без столпа обороны? Все полетело к черту...

    Я же еще до матча говорил, что «Спартак» пропустит три мяча. В итоге получили «треху».

    – Как теперь быть с Дуарте?

    – Наверное, сейчас уже очевидно, что это максимально неудачный трансфер. Вполне возможно, что Дуарте неплохой игрок. Но так бывает... Не попал в свою команду.

    Наверное, с ним лучше расстаться. Если не пошло с самого начала, дальше будет хуже. У меня такой принцип: лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас.

    • Дуарте перешел в «Спартак» из «Серро Портеньо» в январе за 4 миллиона евро.
    • Это его первый опыт в Европе.
    • 23-летний парагваец поучаствовал в 7 матчах (540 минут) после зимней паузы.

    Создавайте блоги на «Бомбардире» и делитесь своим мнением

    Новости по теме
    «Этому нет никакого объяснения»: Романцев раскритиковал защитника «Спартака»
    «Он сумасшедший, откуда «Спартак» его взял?»: Канчельскис – об удалении Дуарте в матче с «Зенитом» 4
    Рабинер назвал игрока «Спартака» катастрофой 9
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.05.2023 12:25
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +894

      rac531 18 часов назад

      И Бромонтанный со своей свиной харей тут как тут)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 