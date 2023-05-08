«Лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас»: Червиченко – о защитнике «Спартака»

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от матча с «Зенитом» (2:3), а также призвал продать зимнего новичка Алексиса Дуарте.

– «Спартак» заслуживает аплодисментов за эту игру?

– Качественный матч в исполнении гостей. Бились, старались, во многих эпизодах не уступали «Зениту». Но в итоге сказалась разница в составах и максимальные просчеты «Спартака» в селекции.

У каждого поражения есть фамилия и имя. Нам они хорошо теперь известны. В целом не стоит удивляться тому, что команда Семака вновь стала чемпионом. Все довольно объективно.

Вы же видели, что, по сути, второй состав принес сине-бело-голубым победу. Мантуан отдал, Сергеев забил. Это очень показательно, что люди, которые выходят на замену, решают судьбу встречи.

Причем не в первый раз в нынешнем сезоне. Снова повторю свою мысль: зимние приобретения красно-белых просто-напросто ослабили команду...

– Ваш «любимый» футболист Дуарте вновь отличился.

– Да уж, не подвел (смеется). Подтвердил мои тезисы. Кроме того, не было Джикии. Как играть без столпа обороны? Все полетело к черту...

Я же еще до матча говорил, что «Спартак» пропустит три мяча. В итоге получили «треху».

– Как теперь быть с Дуарте?

– Наверное, сейчас уже очевидно, что это максимально неудачный трансфер. Вполне возможно, что Дуарте неплохой игрок. Но так бывает... Не попал в свою команду.

Наверное, с ним лучше расстаться. Если не пошло с самого начала, дальше будет хуже. У меня такой принцип: лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас.

Дуарте перешел в «Спартак» из «Серро Портеньо» в январе за 4 миллиона евро.

Это его первый опыт в Европе.

23-летний парагваец поучаствовал в 7 матчах (540 минут) после зимней паузы.

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