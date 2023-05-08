10 коротких фактов о чемпионстве «Зенита»: титулы Семака, близость к «Спартаку»

• Это пятая победа подряд. Большая серия была только у «Спартака» – шесть раз.

• Суммарно «Зенит» выиграл десять чемпионств и заработал вторую звезду. Первую звезду обеспечили Павел Садырин, Дик Адвокат, Лучано Спаллетти и Андре Виллаш-Боаш. Вторую – Сергей Семак.

• Для Сергея Семака это пятое чемпионство. По титулам РПЛ он обошел Валерия Газзаева. Лидер рейтинга – Олег Романцев с восемью победами.

• «Зенит» взял девятый титул чемпиона России. До показателя «Спартака» еще одна победа.

• Семак возглавляет «Зенит» пять лет. За это время он выиграл с командой девять трофеев.

• Семак выиграл пять чемпионств быстрее всех – единственный тренер, у которого не было перерыва в титулах.

• «Зенит» брал чемпионство в матчах против московских команд три года подряд.

• Чемпионство «Зениту» обеспечили 13 бомбардиров. Лидер среди них – Малком, у него 22 гола. Один автор гола в этом сезоне РПЛ уже не играет в клубе – Деян Ловрен зимой ушел в «Лион».

• Первое чемпионство в серии «Зенита» было добыто в сезоне-2018/19. С того момента в составе остались только четыре игрока: Михаил Кержаков, Далер Кузяев, Александр Ерохин и Вильмар Барриос.

• Пятое чемпионство «Зенита» выиграли футболисты, представляющие четыре страны: Россия, Колумбия, Бразилия, Казахстан. Если учитывать хорвата Ловрена, то пять.

Фото: телеграм-канал «Зенита»