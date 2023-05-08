Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • 10 коротких фактов о чемпионстве «Зенита»: титулы Семака, близость к «Спартаку»

    10 коротких фактов о чемпионстве «Зенита»: титулы Семака, близость к «Спартаку»

    • Это пятая победа подряд. Большая серия была только у «Спартака» – шесть раз.

    • Суммарно «Зенит» выиграл десять чемпионств и заработал вторую звезду. Первую звезду обеспечили Павел Садырин, Дик Адвокат, Лучано Спаллетти и Андре Виллаш-Боаш. Вторую – Сергей Семак.

    • Для Сергея Семака это пятое чемпионство. По титулам РПЛ он обошел Валерия Газзаева. Лидер рейтинга – Олег Романцев с восемью победами.

    «Зенит» взял девятый титул чемпиона России. До показателя «Спартака» еще одна победа.

    • Семак возглавляет «Зенит» пять лет. За это время он выиграл с командой девять трофеев.

    • Семак выиграл пять чемпионств быстрее всех – единственный тренер, у которого не было перерыва в титулах.

    • «Зенит» брал чемпионство в матчах против московских команд три года подряд.

    • Чемпионство «Зениту» обеспечили 13 бомбардиров. Лидер среди них – Малком, у него 22 гола. Один автор гола в этом сезоне РПЛ уже не играет в клубе – Деян Ловрен зимой ушел в «Лион».

    • Первое чемпионство в серии «Зенита» было добыто в сезоне-2018/19. С того момента в составе остались только четыре игрока: Михаил Кержаков, Далер Кузяев, Александр Ерохин и Вильмар Барриос.

    • Пятое чемпионство «Зенита» выиграли футболисты, представляющие четыре страны: Россия, Колумбия, Бразилия, Казахстан. Если учитывать хорвата Ловрена, то пять.

    Фото: телеграм-канал «Зенита»

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:25
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 