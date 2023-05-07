Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Петржела ответил, до каких пор будет продолжаться гегемония «Зенита»

    Петржела ответил, до каких пор будет продолжаться гегемония «Зенита»

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал очередное чемпионство клуба.

    «Поздравляем «Зенит» с очередным титулом. Он доминирует в России, у него просто нет конкурентов. Петербуржцы будут доминировать, пока у них самый сильный спонсор – «Газпром». Не берусь предсказывать, как дальше будут развиваться события в России», – сказал Петржела.

    • Чех, работая в «Зените», уверял, что клуб никогда не станет чемпионом.
    • Это 5-е чемпионство «Зенита» подряд.
    • Всего это 10-е чемпионство петербуржцев – они получат 2-ю звезду на логотип.

    Создавайте блоги на «Бомбардире» и делитесь своим мнением

    Новости по теме
    «Лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас»: Червиченко – о защитнике «Спартака»
    В «Зените» есть человек, который застал все десять чемпионств. Это тренер вратарей Бирюков: вот истории о его невероятной карьере
    По Неве прошли суда с двумя огромными звездами в честь 10-го чемпионства «Зенита»
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.05.2023 20:42
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 