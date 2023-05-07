Петржела ответил, до каких пор будет продолжаться гегемония «Зенита»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал очередное чемпионство клуба.

«Поздравляем «Зенит» с очередным титулом. Он доминирует в России, у него просто нет конкурентов. Петербуржцы будут доминировать, пока у них самый сильный спонсор – «Газпром». Не берусь предсказывать, как дальше будут развиваться события в России», – сказал Петржела.

Чех, работая в «Зените», уверял, что клуб никогда не станет чемпионом.

Это 5-е чемпионство «Зенита» подряд.

Всего это 10-е чемпионство петербуржцев – они получат 2-ю звезду на логотип.

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