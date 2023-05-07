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    • Хусаинов: «Почему арбитр не увидел нарушение на Зобнине? Потом будут извинения, плач»

    Хусаинов: «Почему арбитр не увидел нарушение на Зобнине? Потом будут извинения, плач»

    Бывший арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал спорный эпизод в матче «Зенит» – «Спартак».

    • На 40-й минуте петербуржцы забили второй мяч.
    • Игроки «Спартака» предъявляли претензии арбитру Павлу Кукуяну. По их мнению, гол нужно было отменить из-за нарушения правил на Романе Зобнине.

    «При атаке «Зенита» было явное нарушение в середине поля. Ассистент не мог контролировать это нарушение, так как он был в атаке, его обязанность контролировать перспективу развития в игре. Фол очевидный, простецкий.

    Почему арбитр не увидел? Потом будут извинения, плач, обращения к клубу: «Извините, я проспал». Удивляет другое. Для чего ВАРовцам платят зарплату? Повторите, посмотрите. Ничего сложного бы не было посмотреть и сказать о нарушениях. До этого эпизода был момент с наступом. Это не надо рассматривать, как фол. Все свои действия он сделал. От мяча отделался», – сказал Хусаинов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.05.2023 19:36
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2458

      alefreddy 15 часов назад

      такая установка Газпрема

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      Рейтинг: +1758

      Suvorov51 16 часов назад

      Да вот вам и шемьпиньон дутый, все только в пользу помойки, ну так в нашем футболе и продолжает помойка все покупать, все вруках ПРОМКВАСА

      5
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