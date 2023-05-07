Хусаинов: «Почему арбитр не увидел нарушение на Зобнине? Потом будут извинения, плач»

Бывший арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал спорный эпизод в матче «Зенит» – «Спартак».

На 40-й минуте петербуржцы забили второй мяч.

Игроки «Спартака» предъявляли претензии арбитру Павлу Кукуяну. По их мнению, гол нужно было отменить из-за нарушения правил на Романе Зобнине.

«При атаке «Зенита» было явное нарушение в середине поля. Ассистент не мог контролировать это нарушение, так как он был в атаке, его обязанность контролировать перспективу развития в игре. Фол очевидный, простецкий.

Почему арбитр не увидел? Потом будут извинения, плач, обращения к клубу: «Извините, я проспал». Удивляет другое. Для чего ВАРовцам платят зарплату? Повторите, посмотрите. Ничего сложного бы не было посмотреть и сказать о нарушениях. До этого эпизода был момент с наступом. Это не надо рассматривать, как фол. Все свои действия он сделал. От мяча отделался», – сказал Хусаинов.