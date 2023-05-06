Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Прям больно»: президент «Торпедо» – об 1:5 от «Ахмата»

6 мая 2023, 19:14
1

Ярослав Савин, президент «Торпедо», прокомментировал исход матча 26-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:5).

«В последних турах мы рассчитываем на лучший результат, чем сегодня. Сегодня прям больно, причем всем. Ребятам, думаю, больнее всего. Сейчас я иду к ним в раздевалку, посмотрим», – сказал Савин.

  • «Торпедо» идет в РПЛ последним.
  • Отставание от зоны переходных матчей – 8 очков.
  • С марта команду возглавляет испанец Пеп Клотет.

Создавайте блоги на «Бомбардире» и делитесь своим мнением

Еще по теме:
Путин открыл стадион «Торпедо» 18
«Торпедо» подписало экс-вингера «Спартака» 2
Игроки «Крыльев» и «Торпедо» перешли в клуб Второй лиги
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ахмат Торпедо
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
serglider
1683393861
Какая боль... какая боль... Ахмат - Торпедо... Ну, да! Согласен тут другой сюжет, один голешник Торпедо все же забило.
Ответить
Главные новости
Раскрыта сумма, которую заплатит ЦСКА за переход Олейникова
19:07
1
ФотоЗаявление «Рубина» по срыву трансфера Олейникова
18:38
3
Игрок обиделся на клуб, который не отпустил его в «Спартак»
18:27
3
Матч РПЛ назвали игрой двух колхозных команд
18:12
5
Бывший тренер 4 клубов РПЛ готов возглавить «Зенит»
17:17
2
Олейников не явился на медосмотр в «Рубин» – его перехватил московский клуб
17:04
12
Вратарей «Динамо» позвали на КДК из-за оскорблений в адрес «Спартака»
16:48
10
Талалаев сказал, чем его удивил «Локомотив»
16:37
1
Моуринью раскритиковал судей после первого поражения «Реала»
16:23
Титов ответил, есть ли кризис в «Зените»
16:12
2
Все новости
Все новости
ФотоКлуб РПЛ расторг контракт с бразильским защитником
19:16
Мостовой сказал, правильно ли удалили Тюкавина
18:49
Канчельскис: «Болею за ЦСКА, он может побороться за титул»
17:56
1
Радимов оценил назначение пенальти в ворота «Зенита» в игре с ЦСКА
17:43
1
Карседо оценил судейство в матче с «Динамо»
17:28
1
Олейников не явился на медосмотр в «Рубин» – его перехватил московский клуб
17:04
12
Вратарей «Динамо» позвали на КДК из-за оскорблений в адрес «Спартака»
16:48
10
Талалаев сказал, чем его удивил «Локомотив»
16:37
1
Титов ответил, есть ли кризис в «Зените»
16:12
2
Лещук высказался о возможном концерте Канье Уэста в России
15:59
1
Раскрыта настоящая причина, по которой Барко пропускает матчи «Спартака»
15:47
6
Черданцев оценил победу ЦСКА над «Зенитом»
15:35
6
Генич назвал главного кандидата на замену Семаку в «Зените»
15:20
22
«Динамо» обратилось в КДК и ЭСК из‑за удаления Тюкавина со «Спартаком»
15:12
16
Газзаев высказался о возможном увольнении Семака из «Зенита»
14:52
6
«Динамо» назвали «Барселоной» в бело-голубых футболках
14:45
Смородская вынесла жесткий вердикт «Спартаку» при Карседо
14:33
10
Титов одним словом описал поражение «Спартака» от «Динамо»
14:24
5
Андрей Мостовой упрекнул Семака: «Давно не испытывал чувства доверия»
14:18
14
ФотоКлуб РПЛ отдал вингера в аренду в алжирскую команду
14:10
Григорян сказал, что плохого он увидел в игре «Спартака» против «Динамо»
13:57
2
Стали известны финансовые требования «Гвадалахары» к «Спартаку» по Альварадо
13:48
1
ФотоНазваны претенденты на звание лучшего игрока июля и августа в РПЛ
13:40
2
ВидеоФанаты «Црвены Звезды» заявили о позоре «Спартака»
13:31
28
Радимов оценил поведение Семака в матче с ЦСКА в сравнении с Талалаевым
13:22
3
В «Динамо» заявили о провокациях в связи с удалением Тюкавина
13:10
2
«Спартаку» отказали в продаже участника ЧМ-2026 за 15 миллионов
12:45
2
ФотоЗащитник «Крыльев» перешел в клуб Первой лиги
12:29
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+