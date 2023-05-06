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    «Прям больно»: президент «Торпедо» – об 1:5 от «Ахмата»

    Ярослав Савин, президент «Торпедо», прокомментировал исход матча 26-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:5).

    «В последних турах мы рассчитываем на лучший результат, чем сегодня. Сегодня прям больно, причем всем. Ребятам, думаю, больнее всего. Сейчас я иду к ним в раздевалку, посмотрим», – сказал Савин.

    • «Торпедо» идет в РПЛ последним.
    • Отставание от зоны переходных матчей – 8 очков.
    • С марта команду возглавляет испанец Пеп Клотет.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    06.05.2023 19:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2609

      serglider 6 мая, 20:24

      Какая боль... какая боль... Ахмат - Торпедо... Ну, да! Согласен тут другой сюжет, один голешник Торпедо все же забило.

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