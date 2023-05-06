«Прям больно»: президент «Торпедо» – об 1:5 от «Ахмата»

Какая боль... какая боль... Ахмат - Торпедо... Ну, да! Согласен тут другой сюжет, один голешник Торпедо все же забило.
Ярослав Савин, президент «Торпедо», прокомментировал исход матча 26-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:5).
«В последних турах мы рассчитываем на лучший результат, чем сегодня. Сегодня прям больно, причем всем. Ребятам, думаю, больнее всего. Сейчас я иду к ним в раздевалку, посмотрим», – сказал Савин.
- «Торпедо» идет в РПЛ последним.
- Отставание от зоны переходных матчей – 8 очков.
- С марта команду возглавляет испанец Пеп Клотет.
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