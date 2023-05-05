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    • «Посмотрю «Зенит» – «Спартак»: РПЛ наложила альтернативные субтитры на последнее видео Месси

    «Посмотрю «Зенит» – «Спартак»: РПЛ наложила альтернативные субтитры на последнее видео Месси

    РПЛ наложила свои субтитры на видео форварда «ПСЖ» Лионеля Месси, в котором он извиняется за самовольный отъезд в Саудовскую Аравию.

    Лео в версии пресс-службы РПЛ утверждает, что в связи с отстранением от основы «ПСЖ» теперь ему ничего не помешает посмотреть матч 26-го тура РПЛ «Зенит»«Спартак».

    • Контракт форварда с «ПСЖ» истекает летом.
    • Сообщалось, что он хочет вернуться в «Барселону».
    • Также на Месси претендуют «Аль-Хиляль» и «Интер» (Майами).

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    Источник: «Бомбардир»

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    05.05.2023 22:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4673

      fakeid 5 мая, 23:46

      до чего же это тупо. раньше пресс-служба спартака отличалась в этом направлении, постоянно постили какую-то лажу, но в последнее время приподзаткнулись, или их уволили за подобную дичь. если второе - то складывается впечатление, что теперь эти smm-щики работают на рпл.

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