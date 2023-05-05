«Посмотрю «Зенит» – «Спартак»: РПЛ наложила альтернативные субтитры на последнее видео Месси

РПЛ наложила свои субтитры на видео форварда «ПСЖ» Лионеля Месси, в котором он извиняется за самовольный отъезд в Саудовскую Аравию.

Лео в версии пресс-службы РПЛ утверждает, что в связи с отстранением от основы «ПСЖ» теперь ему ничего не помешает посмотреть матч 26-го тура РПЛ «Зенит» – «Спартак».

Контракт форварда с «ПСЖ» истекает летом.

Сообщалось, что он хочет вернуться в «Барселону».

Также на Месси претендуют «Аль-Хиляль» и «Интер» (Майами).

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