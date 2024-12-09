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    • Российский футболист рассказал о встрече с Месси и Бекхэмом

    Российский футболист рассказал о встрече с Месси и Бекхэмом

    16-летний игрок «Рубина» Даниэль Зильберман поделился подробностями встречи с Дэвидом Бекхэмом и Лионелем Месси.

    • Зильберман родился в Нью-Йорке. 2 года он провел в академии «Ред Буллз», затем еще три – в «Интер Майами».
    • Этой осенью футболист подписал контракт с «Рубином».

    «Дэвида Бэкхема я не просто видел, но и жал ему руку – после того, как удачно прошел отбор. Волновался немножко! И на территории базы «Интера» Дэвида видел часто.

    Месси тоже встречал. Прошлой зимой, пока в России был перерыв, я попросил у академии «Интера» разрешения потренироваться с ними – меня помнят и всегда разрешают. Там тренажерный зал (почти открытый, весь в стекле) выходит прямо на поле. И вот представьте: я выхожу на тренировку, нагнулся бутсы поправить, поднимаю голову – он пробегает. Классный момент! У Лео забавные сыновья, там же живут», – сказал Зильберман.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Sport24

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    09.12.2024 13:13
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