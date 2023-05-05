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    Игроки «Краснодара» снялись в клипе рэпера PLC

    Футболисты «Краснодара» Матвей Сафонов, Никита Кривцов, Александр Черников и Станислав Агкацев снялись в клипе рэпера PLC.

    По мнению исполнителя, трек может стать гимном «Краснодара».

    «Краснодар – город контрастов. Ferrari с бабушкиным ковром на фоне. Топовые игроки ФК «Краснодар» в дворовой коробке гоняют мяч с детьми. Южные подворотни и легендарный стадион. Олдскул-легенды и фрэшмены южного города. Все это в новом клипе PLC – KRASNODAR. Кажется трэк имеет все шансы стать гимном если не города, то футбольного клуба – вполне», – сказано в описании клипа.

    • Краснодарцы продолжают борьбу за Кубок России.
    • В РПЛ команда идет 6-й.
    • Клуб основан в 2008 году.

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    Источник: «Бомбардир»

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    05.05.2023 20:02
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