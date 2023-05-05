Игроки «Краснодара» снялись в клипе рэпера PLC

Футболисты «Краснодара» Матвей Сафонов, Никита Кривцов, Александр Черников и Станислав Агкацев снялись в клипе рэпера PLC.

По мнению исполнителя, трек может стать гимном «Краснодара».

«Краснодар – город контрастов. Ferrari с бабушкиным ковром на фоне. Топовые игроки ФК «Краснодар» в дворовой коробке гоняют мяч с детьми. Южные подворотни и легендарный стадион. Олдскул-легенды и фрэшмены южного города. Все это в новом клипе PLC – KRASNODAR. Кажется трэк имеет все шансы стать гимном если не города, то футбольного клуба – вполне», – сказано в описании клипа.

Краснодарцы продолжают борьбу за Кубок России.

В РПЛ команда идет 6-й.

Клуб основан в 2008 году.

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