Осимхен раскрыл секрет победы «Наполи» в чемпионате Италии

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен прокомментировал чемпионство команды в Серии А.

«Меня переполняют эмоции, не могу подобрать слова, чтобы по-настоящему описать это чувство… Никто не заслужил скудетто больше, чем неаполитанцы.

Мы были аутсайдерами в чемпионской гонке на старте сезона, немногие верили в нас. Команда сплотилась и с самого начала верила, что обладает великолепным составом для завоевания чемпионства. И наша мечта осуществилась», – цитирует Осимхена France24.

«Наполи» стал чемпионом в 3-й раз в истории и впервые с 1990 года.

Они набрали 80 очков в 33 турах.

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