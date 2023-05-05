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    • Осимхен раскрыл секрет победы «Наполи» в чемпионате Италии

    Осимхен раскрыл секрет победы «Наполи» в чемпионате Италии

    Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен прокомментировал чемпионство команды в Серии А.

    «Меня переполняют эмоции, не могу подобрать слова, чтобы по-настоящему описать это чувство… Никто не заслужил скудетто больше, чем неаполитанцы.

    Мы были аутсайдерами в чемпионской гонке на старте сезона, немногие верили в нас. Команда сплотилась и с самого начала верила, что обладает великолепным составом для завоевания чемпионства. И наша мечта осуществилась», – цитирует Осимхена France24.

    • «Наполи» стал чемпионом в 3-й раз в истории и впервые с 1990 года.
    • Они набрали 80 очков в 33 турах.
    • Ближайший преследователь «Лацио» отстает на 16 баллов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    05.05.2023 09:37
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