Владельцы «Манчестер Сити» купили 12-й клуб

Бразильский клуб «Баия» сменил владельца.

Он стал частью холдинга City Football Group.

CFG купил 90 процентов акций клуба, который стал 12-м для холдинга.

Главный актив City Football Group – «Манчестер Сити».

Также холдингу принадлежат «Жирона» (Испания), «Палермо» (Италия), «Ломмел» (Бельгия), «Нью-Йорк Сити» (США), «Мельбурн Сити» (Австралия), «Монтевидео Сити» (Уругвай), «Йокогама Ф. Маринос» (Япония), «Труа» (Франция), «Мумбаи Сити» (Индия) и «Сычуань Цзюню» (Китай).

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