Галицкий не захотел становиться президентом России по двум причинам

Бывший нападающий «Краснодара» Ари рассказал, как уговаривал владельца клуба Сергея Галицкого стать президентом России.

«Сергей Галицкий – большой пример для меня в жизни, я им восхищаюсь. Пытаюсь подражать ему – делаю то же самое в Бразилии, что он в России.

Я говорил ему: «Давай ты станешь президентом своей страны! У тебя все получится – 100 процентов». Он отвечал, что уже старый и сосредоточен на футболе. Считаю, Сергей Галицкий был бы великолепным, замечательным президентом России», – заявил Ари.