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    • Галицкий не захотел становиться президентом России по двум причинам

    Галицкий не захотел становиться президентом России по двум причинам

    Бывший нападающий «Краснодара» Ари рассказал, как уговаривал владельца клуба Сергея Галицкого стать президентом России.

    «Сергей Галицкий – большой пример для меня в жизни, я им восхищаюсь. Пытаюсь подражать ему – делаю то же самое в Бразилии, что он в России.

    Я говорил ему: «Давай ты станешь президентом своей страны! У тебя все получится – 100 процентов». Он отвечал, что уже старый и сосредоточен на футболе. Считаю, Сергей Галицкий был бы великолепным, замечательным президентом России», – заявил Ари.

    • Галицкий создал «Краснодар» в 2008 году.
    • Клуб в 2020 году играл в группе Лиги чемпионов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +18372

      paracetamol 35 минут назад

      Да куда ему, даже Магнит у него увели!

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      Рейтинг: +1004

      эд100 36 минут назад

      вы серьёзно?!... не пойму, кто здесь больший дурак, кто этот бред произнёс, или кто напечатал???....

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      Рейтинг: +225

      Napaleon Banapart 56 минут назад

      Ну конЭШно.. У Эллы Панфиловой мышь не проскочит. Терешковой письма народ мешками шлет в переживаниях за Володю. А тут какой то барыга на трон... Один председатель пытался. Обгадили потом по всем каналам. До сей поры по судам ходит. Другой Робин Гуд под Владимиром чалится. (Свободу Лехе)..

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      Рейтинг: +340

      dauzhhhhh 1 час назад

      Я говорил ему: «Давай ты станешь президентом своей страны=====
      Вот что значит бразилец.Привык что у них там в Бразилии есть лимит сроков для президента. Ваще никакого представления у него об обнулении сроков .)))
      И главного не знает---как сказал володин--Есть Путин — есть Россия, нет Путина — нет России....А стал бы Галицкий президентом ( а путина нет) и все..кирдык. нету России. Была она и в момент её не стало.)))

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      Рейтинг: +6141

      AtticusFinch 1 час назад

      Вы когда пишите статью - в заголовке указывайте, кто эту чушь сморозил бразилец, что время не тратить нам ))) они конечно поумней , чем хох лы, но в целом...

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      Рейтинг: +26923

      slavutiq70 1 час назад

      Да нет . не выбрали бы его ....ну может 20% набрал бы не больше ...люди далёкие от футбола и Краснодара не особо и ценят его .... по Магниту к нему у многих наоборот негатив к нему ...

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      Рейтинг: +184

      ugc-gaming 2 часа назад

      согласен полностью, многократно размышлял на тему, что Галицкий был бы хорошим президентом

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      Рейтинг: +26923

      slavutiq70 > ugc-gaming 27 минут назад

      Ты это скажи работникам Магнита при нём ....думаю они посмеялись бы ....

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      Рейтинг: +13534

      R_a_i_n 2 часа назад

      Щас к вечеру придет усталый питарок из 404 и расскажет нам про президента нашей страны.

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