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  • Галицкий не захотел становиться президентом России по двум причинам

Галицкий не захотел становиться президентом России по двум причинам

4 мая 2023, 17:08
9

Бывший нападающий «Краснодара» Ари рассказал, как уговаривал владельца клуба Сергея Галицкого стать президентом России.

«Сергей Галицкий – большой пример для меня в жизни, я им восхищаюсь. Пытаюсь подражать ему – делаю то же самое в Бразилии, что он в России.

Я говорил ему: «Давай ты станешь президентом своей страны! У тебя все получится – 100 процентов». Он отвечал, что уже старый и сосредоточен на футболе. Считаю, Сергей Галицкий был бы великолепным, замечательным президентом России», – заявил Ари.

  • Галицкий создал «Краснодар» в 2008 году.
  • Клуб в 2020 году играл в группе Лиги чемпионов.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар Ари Галицкий Сергей
Комментарии (9)
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R_a_i_n
1683211906
Щас к вечеру придет усталый питарок из 404 и расскажет нам про президента нашей страны.
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qzma
1683212194
согласен полностью, многократно размышлял на тему, что Галицкий был бы хорошим президентом
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slavа0508
1683213277
Да нет . не выбрали бы его ....ну может 20% набрал бы не больше ...люди далёкие от футбола и Краснодара не особо и ценят его .... по Магниту к нему у многих наоборот негатив к нему ...
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ArReal
1683215229
Вы когда пишите статью - в заголовке указывайте, кто эту чушь сморозил бразилец, что время не тратить нам ))) они конечно поумней , чем хох лы, но в целом...
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Napaleon Banapart
1683216616
Ну конЭШно.. У Эллы Панфиловой мышь не проскочит. Терешковой письма народ мешками шлет в переживаниях за Володю. А тут какой то барыга на трон... Один председатель пытался. Обгадили потом по всем каналам. До сей поры по судам ходит. Другой Робин Гуд под Владимиром чалится. (Свободу Лехе)..
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эд100
1683217787
вы серьёзно?!... не пойму, кто здесь больший дурак, кто этот бред произнёс, или кто напечатал???....
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paracetamol
1683217871
Да куда ему, даже Магнит у него увели!
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