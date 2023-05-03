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    В Госдуме раскритиковали «Спартак» за игру весной

    Первый заместитель председателя Госдумы РФ Александр Жуков высказался об игре «Спартака» во второй части сезона.

    «В первом круге Абаскаль выглядел очень позитивно, была комбинационная игра, «Спартак» очень хорошо смотрелся, а сейчас это полностью куда-то пропало. И ребята молодые, тот же Игнатов, Денисов сейчас играют намного хуже, чем это было в начале сезона.

    Видно, что Промес еще не в форме после травмы. Ну и, конечно, очень жалко, что Джикия получил травму, тоже не вовремя. Без него всегда в защите намного тревожнее.

    Нужно кардинально улучшать игру. Чтобы бороться за призы, нужно играть намного интенсивнее, быстрее и осмысленно», – сказал Жуков.

    • Жуков – болельщик «Спартака».
    • Московский клуб занимает 3-е место в РПЛ.
    • 7 мая «Спартак» сыграет в Санкт-Петербурге с «Зенитом».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.05.2023 19:12
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    Комментарии46
    ...
    • ...
      Рейтинг: +29422

      JTherry 8 часов назад

      заголовок не отражает реальности произошедшего - Жуков в кулуарах с кем-то перекинулся парой фраз об игре Спартака... а СЭ раструбил, будто на заседании Госдумы обсуждали игру Спартака...))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5751

      Дядя Серёжа 13 часов назад

      Один отдельный член - это не вся Дума, что за заголовки

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5042

      Питерский князь 19 часов назад

      Предлогаю распустить СпартаГ.
      Ну или взорвать, на худой конец.
      :)))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21323

      derrik2000 19 часов назад

      Предлагаю Жукову инициировать созыв внеочередного заседания госдурки для обсуждения ЭТОГО вопроса.
      Если им там больше делать нех.у.я!
      )))))))))))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2220

      Красногвардейчик 22 часа назад

      А в думе только о Спартаке так переживают?)

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1217

      кaстрюлька > Красногвардейчик 22 часа назад

      Вафля колченогая, ты опять ветки попутала ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +339

      dauzhhhhh 22 часа назад

      В Госдуме раскритиковали====А по ходу они там херней занимаются. Критикуют футбольный клуб, а должны критиковать ПВО...Савсем панимаешь обнаглели эти беспилотники, Кремль бомбят как хотят. А ПВО спит. Печалька для райки, кастрюльки и прочих zвизданутых олд траффордов.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1217

      кaстрюлька > кaстрюлька 22 часа назад

      Хохлядь, ты сегодня опять в говно вступило ?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +339

      dauzhhhhh > кaстрюлька 22 часа назад

      Вот что значит баба...Моментально откликнулась )))
      А мужики спят.Как и ПВО.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1217

      кaстрюлька > кaстрюлька 22 часа назад

      Ты себе в штаны давно заглядывал, щирый укровоен ? Так вот, загляни и зарыдай в ужасе, а мы все зарыдаем от смеха

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2220

      Красногвардейчик > dauzhhhhh 22 часа назад

      Опять наркомана о ,,перэмохах,, наслушался?))))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +339

      dauzhhhhh > Красногвардейчик 21 час назад

      Дядя, следи за новостями....Все уже знают, а ты спишь.Как и ПВО.)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2220

      Красногвардейчик > dauzhhhhh 21 час назад

      Я ещё раз повторю))) не слушай сказки наркомана))) особенно на ночь, кастрюлеголовый))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13533

      R_a_i_n > dauzhhhhh 21 час назад

      Это точно. Спит ПВО. Вся 404 на карте красным обозначена. А ты, как обычно в России прячешься.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2220

      Красногвардейчик > dauzhhhhh 21 час назад

      Как раз ПВО и спали)))) а вот ответку жди мощнейшую, бандерлог))) мало там без света сидите, теперь срать в штаны начнёте...бугагагага

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3944

      lordmrv > dauzhhhhh 21 час назад

      теперь ждем как рас'ипут кииф. повод отличный есть.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +339

      dauzhhhhh > Красногвардейчик 21 час назад

      Как раз ПВО и спали====Чо дядька узнал таки ))) А то все бухтел---это сказки, этого не можеть быть потому что не можеть быть никогда.)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2220

      Красногвардейчик > lordmrv 21 час назад

      Звязда думаю им)))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +339

      dauzhhhhh > lordmrv 21 час назад

      А чо ж прежде ? Ракет не хватило ?Так вроде больше тыщ тока Кинжалов кинули...А ты Рома пачему сс.ука издалека участвует ? Пачему не записался добровольцем ? Или пусть другие за твои идеи башку под пули подставляют ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2220

      Красногвардейчик > dauzhhhhh 21 час назад

      Жди, бандерлог)))) начинай срать прямо сейчас....бугагагага

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2220

      Красногвардейчик > dauzhhhhh 21 час назад

      И где ж проспали то морда кастрюлеголовая?....бугагагага

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +339

      dauzhhhhh > Красногвардейчик 21 час назад

      Звязда ПВО проспавшим...Это так.Хотя и ты тут звяздястый красногвардейчик.)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2220

      Красногвардейчик > dauzhhhhh 21 час назад

      Срёшь уже?.......правильно делаешь, бандерлог...бугагагагага

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +339

      dauzhhhhh > Красногвардейчик 21 час назад

      И где ж проспали===Дык от границы от Украины до Москвы 850 км...И чо ? 850 км и нет ПВО ? Аж до Москвы долетели.
      Туповат ты Красногвардейчик .Вот оно чо.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +339

      dauzhhhhh > R_a_i_n 20 часов назад

      Спит ПВО===Эт точно райка. Аж до Москвы допустили...Вот так вы воюете лапти.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13533

      R_a_i_n > dauzhhhhh 20 часов назад

      Да не мы. 404 не мы. Это в 404 постоянно что-то прилетает.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3944

      lordmrv > dauzhhhhh 20 часов назад

      Вишь какая разница, я и имя не скрываю и возраст, как ты, трусливое ЧМО. Поэтому имея эту информацию, ты понимаешь, почему я не там. Но все силы прикладываю, чтобы помочь нашим братьям вас истреблять - гуманитаркой, да и сталь наша, которую мы производим, как раз на вас с неба и льется. Я доволен своим вкладом в гибель укрорейха!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +339

      dauzhhhhh > R_a_i_n 20 часов назад

      Спит ПВО===
      ------Эт точно райка. Аж до Аж до Москвы допустили
      ------Да не мы..(ответила райка).
      ------Так Москва это не вы ? Не к вам беспилотники прилетели ? )))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3944

      lordmrv > dauzhhhhh 20 часов назад

      Придурок ты, это запущенные с короткого расстояния птички, которые гниды, которых мы впустили как беженцев, пускают.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +339

      dauzhhhhh > lordmrv 20 часов назад

      имея эту информацию, ты понимаешь, почему я не там====
      Неее.Не понимаю.У тебя возраст 48. Возраст добровольцам подняли до 60- ти.
      Ты Рома пачему сс.ука издалека участвует ? Пачему не записался добровольцем ? Или пусть другие за твои идеи башку под пули подставляют ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3944

      lordmrv > dauzhhhhh 20 часов назад

      Грустно, не читаешь ты до конца. Как все ипанутые каклы выхватываешь из текста то, что нравится или к чему можно придраться. Повторю для тебя салоед (хотя наверное ты уже говноед) - сталь мы делаем, чтобы она на ваши бошки тупые падала и помогала быстрее встретиться с вашими кумирами, там, в аду.

      3
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      Рейтинг: +339

      dauzhhhhh > lordmrv 19 часов назад

      это запущенные с короткого расстояния птички=====
      Гыыы
      ----- с короткого расстояния пропускают-- ваши ПВО, службы безопасности фуфло полнейшее.
      ------Вы дятлы, беженцев не проверяете на наличие птичек? Если им их кто то привез, то этот привезший и сам может запустить.
      Да ты Рома дурак..На фронт тебя.И так дураков без тебя в тылу полно..И все z-идеями поносят.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13533

      R_a_i_n > dauzhhhhh 19 часов назад

      А что произошло на Ореховском направлении? Что побратимы твои говорят? Всех собрали уже?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +339

      dauzhhhhh > R_a_i_n 19 часов назад

      О чем ты райка ? Тута бомбы на Кремль !!! Символ государства расейскага.Святая святых...!!!
      А ты про орехи какие то...Ты реально даун.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13533

      R_a_i_n > dauzhhhhh 19 часов назад

      Ты про бомбы расскажи тем, кто остался на Ореховском направлении. Им это ооочень интересно послушать. Они кстати тебя вспоминают. Говорят, гнида сыпалась в Россию!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +339

      dauzhhhhh > R_a_i_n 19 часов назад

      кто остался на Ореховском направлении=====Не слушай ты фейки райка..Фейкометов у вас докуя.)))
      А про наступление ВСУ ты узнаешь по словам ваших "талантливых" военачальников. Там будет и про жесты доброй воли и про перегруппировки войск...на запад километров на 150-200. )))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13533

      R_a_i_n > dauzhhhhh 10 часов назад

      Какие фейки, ущербный? Ваши тг каналы орут!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1217

      кaстрюлька 22 часа назад

      Тут даже весь судейский корпус подключился, но хряки всё равно не затаскивают. Не пора ли в Госдуре поднять вопрос о расформировании этого недоклупа ?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +465

      dragoff > кaстрюлька 22 часа назад

      Госдуме надо подумать о том, чтобы расформировать паразитическую шайку бом жей. И еще усадить по бутылкам таких ушлепков, как ты

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13533

      R_a_i_n > dragoff 22 часа назад

      Кастрюлю на бутылку)) Или бутылку в кастрюлю)) Звучит-то как)))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13533

      R_a_i_n > кaстрюлька 22 часа назад

      Тут говорят что бутылку в кастрюлю ... как оно??

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1217

      кaстрюлька > кaстрюлька 22 часа назад

      Рыло, ты мне свои гомосяцкие отклонения не приписывай. Все любители чистить розовый дымоход бутылками зареганы на https://spartak.com

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1217

      кaстрюлька > кaстрюлька 22 часа назад

      Подсвинок, жаль, что в детстве тебе не дали героически утонуть в лохани с помоями

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2220

      Красногвардейчик > R_a_i_n 22 часа назад

      Не....кастрюлю на голову, а бутылку в очко)))

      5
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      Рейтинг: +1217

      кaстрюлька > Красногвардейчик 22 часа назад

      Два бутылочных полупокера, вы там сами разберитесь, кто у вас кому присунет бутылкой, а я вам не соратник, мерзкие гомосеки

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13533

      R_a_i_n > кaстрюлька 21 час назад

      Какие отклонения. Это диагноз. Разве в здравом уме можно на аватарку поставить кострюлю? Только гомосеки так делают))

      4
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