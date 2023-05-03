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В Госдуме раскритиковали «Спартак» за игру весной

3 мая 2023, 19:12
4

Первый заместитель председателя Госдумы РФ Александр Жуков высказался об игре «Спартака» во второй части сезона.

«В первом круге Абаскаль выглядел очень позитивно, была комбинационная игра, «Спартак» очень хорошо смотрелся, а сейчас это полностью куда-то пропало. И ребята молодые, тот же Игнатов, Денисов сейчас играют намного хуже, чем это было в начале сезона.

Видно, что Промес еще не в форме после травмы. Ну и, конечно, очень жалко, что Джикия получил травму, тоже не вовремя. Без него всегда в защите намного тревожнее.

Нужно кардинально улучшать игру. Чтобы бороться за призы, нужно играть намного интенсивнее, быстрее и осмысленно», – сказал Жуков.

  • Жуков – болельщик «Спартака».
  • Московский клуб занимает 3-е место в РПЛ.
  • 7 мая «Спартак» сыграет в Санкт-Петербурге с «Зенитом».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (4)
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Красногвардейчик
1683133052
А в думе только о Спартаке так переживают?)
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derrik2000
1683142443
Предлагаю Жукову инициировать созыв внеочередного заседания госдурки для обсуждения ЭТОГО вопроса. Если им там больше делать нех.у.я! )))))))))))))
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Дядя Серёжа
1683164474
Один отдельный член - это не вся Дума, что за заголовки
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JTherry
1683182896
заголовок не отражает реальности произошедшего - Жуков в кулуарах с кем-то перекинулся парой фраз об игре Спартака... а СЭ раструбил, будто на заседании Госдумы обсуждали игру Спартака...))
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