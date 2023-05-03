В Госдуме раскритиковали «Спартак» за игру весной

заголовок не отражает реальности произошедшего - Жуков в кулуарах с кем-то перекинулся парой фраз об игре Спартака... а СЭ раструбил, будто на заседании Госдумы обсуждали игру Спартака...))
Первый заместитель председателя Госдумы РФ Александр Жуков высказался об игре «Спартака» во второй части сезона.
«В первом круге Абаскаль выглядел очень позитивно, была комбинационная игра, «Спартак» очень хорошо смотрелся, а сейчас это полностью куда-то пропало. И ребята молодые, тот же Игнатов, Денисов сейчас играют намного хуже, чем это было в начале сезона.
Видно, что Промес еще не в форме после травмы. Ну и, конечно, очень жалко, что Джикия получил травму, тоже не вовремя. Без него всегда в защите намного тревожнее.
Нужно кардинально улучшать игру. Чтобы бороться за призы, нужно играть намного интенсивнее, быстрее и осмысленно», – сказал Жуков.
- Жуков – болельщик «Спартака».
- Московский клуб занимает 3-е место в РПЛ.
- 7 мая «Спартак» сыграет в Санкт-Петербурге с «Зенитом».
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