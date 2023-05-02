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    • Ротен призвал Месси уйти из «ПСЖ»: «Он приехал сюда только из-за денег»

    Ротен призвал Месси уйти из «ПСЖ»: «Он приехал сюда только из-за денег»

    Бывший футболист «ПСЖ» Жером Ротен прокомментировал отстранение нападающего Лионеля Месси от основы парижского клуба.

    • «ПСЖ» отстранил Месси за несанкционированный отъезд в Саудовскую Аравию.
    • Аргентинец хочет вернуться в «Барселону».
    • Летом Месси станет свободным агентом.

    «Меня снова пугает то, что я слышу о Месси. Зачем он приехал? Только из-за денег. «ПСЖ» был единственным клубом, который мог дать ему то, что он хотел. Единственным.

    Но даже сейчас он предпочел бы вернуться в «Барселону». Вот только «Барселона» не может себе его позволить, и поэтому он пытается урвать у катарцев побольше денег и продлить контракт.

    Но теперь – чао! Оревуар! Бай-бай! Довольно», – сказал Ротен.

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    Источник: RMC Sport

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    02.05.2023 22:38
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2104

      ItalianFootball 3 мая, 10:02

      Только из-за денег ? та ты чё? Нееее, из-за истории, традиций и наследия.... Кто в пэсэгэ не ради денег приехал лучше пусть скажет.

      0
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      Рейтинг: +2891

      nemolod 3 мая, 09:03

      А для чего призывать уйти? Он и так по-любому уходит!

      0
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      Рейтинг: +14557

      Алексей З 3 мая, 06:20

      ПСЖ - это футбольное посмешаще.
      Наглядный пример , что к безумным деньгам надо ещё и голову прикладовать , чтобы что-то добиться.

      0
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      Рейтинг: +3023

      Dgad > Алексей З 3 мая, 08:21

      Еще и Челси при Боули)

      0
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      Рейтинг: +1749

      Suvorov51 3 мая, 00:40

      А что, кто то играет за большое спасибо, все что заработанно его непосильным трудом - это его, а что кому то не нравится так ему по ккую

      1
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      Рейтинг: +468

      Great Tartaria 2 мая, 23:59

      жадный Месси.. бабла жизней на 5 заработал и всё мало и мало и мало...............Презираю таких людишек

      1
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      Рейтинг: +2552

      Челнинец 2 мая, 22:51

      ахаха, Месси по системе гол + пас на первом месте, это просто не клуб а мешок денег, а Месси и там лучший

      2
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      Рейтинг: +6140

      AtticusFinch 2 мая, 22:43

      Помню его - он был весьма посредственным футболистом, и его часто сравнивали с Бэкхэмом из за прически и позиции, больше ничего общего...

      0
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