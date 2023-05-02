Ротен призвал Месси уйти из «ПСЖ»: «Он приехал сюда только из-за денег»

Бывший футболист «ПСЖ» Жером Ротен прокомментировал отстранение нападающего Лионеля Месси от основы парижского клуба.

«ПСЖ» отстранил Месси за несанкционированный отъезд в Саудовскую Аравию.

Аргентинец хочет вернуться в «Барселону».

Летом Месси станет свободным агентом.

«Меня снова пугает то, что я слышу о Месси. Зачем он приехал? Только из-за денег. «ПСЖ» был единственным клубом, который мог дать ему то, что он хотел. Единственным.

Но даже сейчас он предпочел бы вернуться в «Барселону». Вот только «Барселона» не может себе его позволить, и поэтому он пытается урвать у катарцев побольше денег и продлить контракт.

Но теперь – чао! Оревуар! Бай-бай! Довольно», – сказал Ротен.

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