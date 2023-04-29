Месси примет любое предложение от «Барселоны»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси хочет вернуться в «Барселону».

35-летний футболист примет любое предложение от каталонского клуба – размер зарплаты его не волнует.

Возвращению аргентинца в «Барсу» могут помешать только финансовые правила Ла Лиги.

Сейчас клуб готовит новый экономический план для испанских футбольных властей.

Если же «Барселона» не сможет зарегистрировать Месси, то он, вероятно, продлит контракт с «ПСЖ» на один год.

У форварда есть очень выгодное предложение из Саудовской Аравии, но его приоритет – провести сезон-2023/24 в Европе.