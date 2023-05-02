⚡️ Месси отстранен от основы «ПСЖ» на две недели (RMC Sport)

«ПСЖ» отстранил нападающего Лионеля Месси от тренировок на две недели.

По информации RMC Sport, таким образом клуб наказал аргентинца за поездку в Саудовскую Аравию, которая не была согласована с руководством и главным тренером Кристофом Гальтье.

Месси прилетел в Саудовскую Аравию как амбассадор туризма арабской страны.

Лео зовут в «Аль-Хиляль», где готовы сделать игрока самым высокооплачиваемым в истории футбола.

Сам аргентинец хочет вернуться в «Барселону».

Летом Месси станет свободным агентом.

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