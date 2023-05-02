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    ⚡️ Месси отстранен от основы «ПСЖ» на две недели (RMC Sport)

    «ПСЖ» отстранил нападающего Лионеля Месси от тренировок на две недели.

    По информации RMC Sport, таким образом клуб наказал аргентинца за поездку в Саудовскую Аравию, которая не была согласована с руководством и главным тренером Кристофом Гальтье.

    • Месси прилетел в Саудовскую Аравию как амбассадор туризма арабской страны.
    • Лео зовут в «Аль-Хиляль», где готовы сделать игрока самым высокооплачиваемым в истории футбола.
    • Сам аргентинец хочет вернуться в «Барселону».
    • Летом Месси станет свободным агентом.

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    Источник: RMC Sport

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    02.05.2023 21:50
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2891

      nemolod 3 мая, 09:05

      Так ему это только в радость - отдохнет пару недель,а там уже и дембель близко!

      0
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      Рейтинг: +411

      Romeo 123 3 мая, 03:59

      Ну всё сейчас гном обидеться будет плакать и собирать вещи, в псж так ничего и не смог показать на поле, пусть возвращается в Барселону где вся команда играла на него что бы он забивал, даже газонокосильщики

      0
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      Рейтинг: +898

      kliker 3 мая, 02:34

      Катарцы отвалили для Месси в ПСЖ кучу бабла, а он едет рекламировать конкурентов саудитов, владельцев Нюкасла. Месси изнемогает в ПСЖ от недостатка бабла.

      0
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      Рейтинг: +4642

      fakeid 2 мая, 23:17

      золотой мяч ему!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +146

      JIEGEHDA 2 мая, 23:02

      Месси показывает как нужно общаться и относится к клубу(к такого рода клубу) пусть ещё готовят лярд и место в гендире для Мбаппе дальше

      0
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      Рейтинг: +7800

      mihail200606 2 мая, 22:33

      Главные лохи футбольные это песеже...

      1
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      Рейтинг: +1286

      Болотоход 2 мая, 21:55

      Похоже Месси линять надумал с помойки французской)

      1
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