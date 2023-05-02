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⚡️ Месси отстранен от основы «ПСЖ» на две недели (RMC Sport)

2 мая 2023, 21:50
5

«ПСЖ» отстранил нападающего Лионеля Месси от тренировок на две недели.

По информации RMC Sport, таким образом клуб наказал аргентинца за поездку в Саудовскую Аравию, которая не была согласована с руководством и главным тренером Кристофом Гальтье.

  • Месси прилетел в Саудовскую Аравию как амбассадор туризма арабской страны.
  • Лео зовут в «Аль-Хиляль», где готовы сделать игрока самым высокооплачиваемым в истории футбола.
  • Сам аргентинец хочет вернуться в «Барселону».
  • Летом Месси станет свободным агентом.

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Источник: RMC Sport
Франция. Лига 1 ПСЖ Месси Лионель
Комментарии (5)
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mihail200606
1683056000
Главные лохи футбольные это песеже...
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JIEGEHDA
1683057754
Месси показывает как нужно общаться и относится к клубу(к такого рода клубу) пусть ещё готовят лярд и место в гендире для Мбаппе дальше
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kliker
1683070459
Катарцы отвалили для Месси в ПСЖ кучу бабла, а он едет рекламировать конкурентов саудитов, владельцев Нюкасла. Месси изнемогает в ПСЖ от недостатка бабла.
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Romeo 123
1683075548
Ну всё сейчас гном обидеться будет плакать и собирать вещи, в псж так ничего и не смог показать на поле, пусть возвращается в Барселону где вся команда играла на него что бы он забивал, даже газонокосильщики
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nemolod
1683093959
Так ему это только в радость - отдохнет пару недель,а там уже и дембель близко!
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