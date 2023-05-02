Оздоев заинтересовал клубы из топ-5 лиг Европы

Анзор Гаргаев, агент полузащитника «Карагюмрюка» Магомеда Оздоева, порассуждал о будущем игрока.

«То, что клуб хочет сохранить Магомеда показывает, как работает руководство, как они анализируют состав, знают своих лидеров.

Неудивительно, что Магомед проводит хороший сезон, на него есть спрос, поэтому клуб хочет удержать его у себя.

Зависит все от решения Магомеда, если он захочет и видит перспективы в будущем, то контракт будет продлен.

Пока о переходе в другой клуб говорить рано – Оздоев только шесть месяцев в команде, у него еще полтора года по контракту. Конкретных предложений нет, но все в начальном переговорочном процессе.

К Магомеду есть интерес от клубов из топ-5 лиг Европы, а также команды из чемпионата Турции. Я общаюсь со спортивным директором «Фатиха», который доводит до меня, что есть интерес и звонки от конкретных команд.

Я в этом деле не главное действующее лицо, приоритет отдается клубу. Если «Фатих Карагюмрюк» посчитает нужным оповестить Оздоева, то они обязательно ему это скажут», – сказал агент.

В июле 2022 года Оздоев перешел в «Карагюмрюк» из «Зенита» на правах свободного агента.

В этом сезоне хавбек забил 5 голов и сделал 4 ассиста в 29 матчах.

Его рыночная стоимость – 2,2 миллиона евро.

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