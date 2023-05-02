«У Романцева он бы больше не играл»: Аленичев обвинил игрока «Спартака» в безразличии

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал действия защитника Алексиса Дуарте в моменте с голом Жоау Батчи в матче с «Краснодаром» (4:3).
«[У Романцева] он бы больше не играл. Это просто безразличие, равнодушие. Понимаю, если бы у него была травма. Одно дело просто проиграть в скорости, а другое – остановиться. Это просто безобразие», – сказал Аленичев.
- Перед вторым голом соперника Дуарте проиграл забег Батчи, а потом прекратил ускорение и остановился.
- «Спартак» купил парагвайца зимой у «Серро Портеньо» за 4 миллиона евро.
- Москвичи уступали 0:2.
Источник: «Спорт-Экспресс»