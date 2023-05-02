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    • «У Романцева он бы больше не играл»: Аленичев обвинил игрока «Спартака» в безразличии

    «У Романцева он бы больше не играл»: Аленичев обвинил игрока «Спартака» в безразличии

    Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал действия защитника Алексиса Дуарте в моменте с голом Жоау Батчи в матче с «Краснодаром» (4:3).

    «[У Романцева] он бы больше не играл. Это просто безразличие, равнодушие. Понимаю, если бы у него была травма. Одно дело просто проиграть в скорости, а другое – остановиться. Это просто безобразие», – сказал Аленичев.

    • Перед вторым голом соперника Дуарте проиграл забег Батчи, а потом прекратил ускорение и остановился.
    • «Спартак» купил парагвайца зимой у «Серро Портеньо» за 4 миллиона евро.
    • Москвичи уступали 0:2.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.05.2023 09:38
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    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2450

      alefreddy 2 мая, 20:15

      У Романцева хорошие исполнители были где их сейчас взять своих доморощенных

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1068

      SLADE2019 2 мая, 15:54

      Да никакого безразличия у Дуарте не было. Как мог, таки отыграл он эпизод. Таков его уровень.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +21323

      derrik2000 2 мая, 12:03

      Да у Романцева НИКТО бы из нынешних игроков основы не играл!
      Ну, может, только Промес.
      Образца 2017 года.
      Да и то не факт, что ПОСТОЯННО в основе бы выходил.
      Так... Игрок ротации...

      1
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      Рейтинг: +22305

      Persona_non_Grata > derrik2000 2 мая, 12:57

      Вот же дурила фанерная - играли бы те что есть, они и играют - других то не набрали исчо )))

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      ...
      Рейтинг: +21323

      derrik2000 > Persona_non_Grata 2 мая, 13:24

      Отвечу как всегда: НАХПОШЛА!

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      Рейтинг: +13533

      R_a_i_n > derrik2000 2 мая, 13:32

      Думаю и Литвинов играл бы и Джикия и Соболев и Зиньковский.

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      Рейтинг: +22305

      Persona_non_Grata > derrik2000 2 мая, 13:47

      Ну а что ты еще можешь ??? ))) Только всякую фуйню писать...(

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      Рейтинг: +21323

      derrik2000 > derrik2000 2 мая, 14:42

      Не уверен, что все вышеперечисленные играли бы у ОИРа.
      За исключением, может быть, Зеньковского (на замену) и как уже писал, Промеса - 2017.
      Уж очень квалифицированных ИГРОЧИЩ ОИР собрал.
      И, что характерно, подавляющее большинство - наши, советские!
      Робсон, Тчуйсе и Маркао не в счёт! )

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      Рейтинг: +4642

      fakeid > Persona_non_Grata 2 мая, 19:06

      грызутся хряки) гы-гы)

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      Рейтинг: +22305

      Persona_non_Grata > fakeid 2 мая, 19:08

      Он не "наших кровей", это - "засланный казачек", а проще - ЗАСЛАНЕЦ !!! )

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      Рейтинг: +5751

      Дядя Серёжа 2 мая, 11:01

      Не догоню, так согреюсь - актуально...

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