«У Романцева он бы больше не играл»: Аленичев обвинил игрока «Спартака» в безразличии

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал действия защитника Алексиса Дуарте в моменте с голом Жоау Батчи в матче с «Краснодаром» (4:3).

«[У Романцева] он бы больше не играл. Это просто безразличие, равнодушие. Понимаю, если бы у него была травма. Одно дело просто проиграть в скорости, а другое – остановиться. Это просто безобразие», – сказал Аленичев.