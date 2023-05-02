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  • «У Романцева он бы больше не играл»: Аленичев обвинил игрока «Спартака» в безразличии

«У Романцева он бы больше не играл»: Аленичев обвинил игрока «Спартака» в безразличии

2 мая 2023, 09:38
9

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал действия защитника Алексиса Дуарте в моменте с голом Жоау Батчи в матче с «Краснодаром» (4:3).

«[У Романцева] он бы больше не играл. Это просто безразличие, равнодушие. Понимаю, если бы у него была травма. Одно дело просто проиграть в скорости, а другое – остановиться. Это просто безобразие», – сказал Аленичев.

  • Перед вторым голом соперника Дуарте проиграл забег Батчи, а потом прекратил ускорение и остановился.
  • «Спартак» купил парагвайца зимой у «Серро Портеньо» за 4 миллиона евро.
  • Москвичи уступали 0:2.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Дуарте Алексис Романцев Олег Аленичев Дмитрий
Комментарии (9)
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Дядя Серёжа
1683014497
Не догоню, так согреюсь - актуально...
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derrik2000
1683018238
Да у Романцева НИКТО бы из нынешних игроков основы не играл! Ну, может, только Промес. Образца 2017 года. Да и то не факт, что ПОСТОЯННО в основе бы выходил. Так... Игрок ротации...
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SLADE2019
1683032066
Да никакого безразличия у Дуарте не было. Как мог, таки отыграл он эпизод. Таков его уровень.
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alefreddy
1683047734
У Романцева хорошие исполнители были где их сейчас взять своих доморощенных
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