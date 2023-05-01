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    • Форвард «Велеса» сыграл в Медиалиге без разрешения клуба и получил серьезную травму

    Форвард «Велеса» сыграл в Медиалиге без разрешения клуба и получил серьезную травму

    Владелец «Велеса» Евгений Шиленков прокомментировал ситуацию с травмой нападающего Артема Нтумба Муамба.

    • 20-летний футболист получил повреждение, играя в Медиалиге за 2DROTS.
    • Он оступился и подвернул колено, после чего не смог самостоятельно покинуть поле.
    • «Велес» арендовал форварда у «Ростова» до конца сезона.

    – Разбираемся с этим. Как разберемся, дадим официальное заявление. Пока не могу ничего сказать.

    – Кто разрешил игроку принять участие в матче?

    - Я не знаю людей внутри клуба, кто мог бы разрешить. Я ничего не разрешал. Сейчас разбираемся с этим вопросом. Я не понимаю, как можно, находясь в уме и трезвой памяти, разрешить игроку, имеющему профессиональный контракт, играть где-либо еще.

    Мне кажется, это не может сделать ни один человек. Особенно учитывая то, что ему не этот человек платит зарплату. Физически никто не мог разрешить футболисту играть в Медиалиге.

    Думаю, сослаться на мнение человека, который является работником клуба, и принять его как разрешение идти куда-то выступать, – это слишком вольная трактовка своего контракта по отношению к клубу.

    В договоре нигде не написано, что можно играть за третьи клубы, в других лигах. Если что-то непонятно, надо еще раз его перечитать. Там все достаточно прямо написано.

    Если нужна какая-то индульгенция, за ней обычно приходят не к соседу по парте и не к тому, кто рядом стоял, а уже непосредственно в клуб.

    – Если подытожить, то клуб не разрешал?

    – Да. Я не разрешал – значит, клуб ничего не разрешал.

    «Ростов» уже в курсе о том, что Артем получил травму?

    – Думаю, да. Вроде это публичный случай, ребята общаются. У нас идет общение и с «Ростовом», и я с самим Артемом общался. Все находятся на связи.

    – Как Артем комментирует свое действие?

    – У Артема мало игровой практики, он хочет играть. Я прекрасно понимаю его как футболиста.

    Но когда я хочу сладкое, а у меня его нет, я ищу, где его взять. Но если я заключу обязательство, что не буду есть сладкое до конца мая, наверное, надо будет его соблюдать. Я же соблюдаю какие-то обязательства перед Артемом.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    01.05.2023 19:35
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