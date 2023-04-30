«Спасибо» судьям»: жена Песьякова показала поломанные ногти после матча со «Спартаком»

Супруга вратаря «Ростова» Сергея Песьякова Ксения недовольна судейством матча 25-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1).
«Спасибо» судейской бригаде. Без комментариев», – выложила фото поломанных ногтей Песьякова.
- В поле судил петербуржец Кирилл Левников.
- «Спартак» ушел от поражения на 90+4 минуте.
- «Ростов» остался в РПЛ 2-м.
Фото: социальные сети Ксении Песьяковой
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Источник: «Бомбардир»