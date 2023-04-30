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  • «Спасибо» судьям»: жена Песьякова показала поломанные ногти после матча со «Спартаком»

«Спасибо» судьям»: жена Песьякова показала поломанные ногти после матча со «Спартаком»

30 апреля 2023, 11:06
9

Супруга вратаря «Ростова» Сергея Песьякова Ксения недовольна судейством матча 25-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1).

«Спасибо» судейской бригаде. Без комментариев», – выложила фото поломанных ногтей Песьякова.

Фото: социальные сети Ксении Песьяковой

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак Песьяков Сергей
Комментарии (9)
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SuperNils
1682842378
Бред какой-то. Причём здесь ногти? Причём Песьяков? Причём судьи? Похоже на блондинку тупорылую.
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ScarlettOgusania
1682842484
Рот закрой и трогай свою грудь с такой же энергией, эксгибиционистка)
Ответить
NewLife
1682843747
Главное, чтобы уй не сломали, овца.
Ответить
mutabor0992
1682844951
Мозг как у креветки...А туда же!Глупая баба.
Ответить
партизан84
1682845765
выкладываем фото пустых банок валидола)))))
Ответить
АЛЕКС 58
1682845946
А Дашка карпухина что от злости грызла?
Ответить
Снег
1682863427
Женщины футболистов! Снимите протезы, пользуйтесь, если остались, естественными частями тела...
Ответить
Solist345345
1682881213
Последовательницы Заремы. Жена Карина, теперь жена Песьякова. А чё, только ей можно?!
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