Жена Песьякова показала, как трогает свою обнаженную грудь

Супруга вратаря «Ростова» Сергея Песьякова Ксения выложила новые откровенные кадры. На них она без лифчика и трогает себя за грудь.
Кадры сделаны фотографом Светланой Брежневой.
- Песьяков в прошлом году разрешил супруге выкладывать откровенные фото.
- Пара вместе с 2014 года.
- В феврале Песьякова родила 3-го ребенка.
Фото: социальные сети Ксении Песьяковой.
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Источник: «Бомбардир»