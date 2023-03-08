Жена Песьякова показала, как трогает свою обнаженную грудь

Супруга вратаря «Ростова» Сергея Песьякова Ксения выложила новые откровенные кадры. На них она без лифчика и трогает себя за грудь.

Кадры сделаны фотографом Светланой Брежневой.

Песьяков в прошлом году разрешил супруге выкладывать откровенные фото.

Пара вместе с 2014 года.

В феврале Песьякова родила 3-го ребенка.

Фото: социальные сети Ксении Песьяковой.

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