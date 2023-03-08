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    Какой вы футболист?

    Жена Песьякова показала, как трогает свою обнаженную грудь

    Супруга вратаря «Ростова» Сергея Песьякова Ксения выложила новые откровенные кадры. На них она без лифчика и трогает себя за грудь.

    Кадры сделаны фотографом Светланой Брежневой.

    • Песьяков в прошлом году разрешил супруге выкладывать откровенные фото.
    • Пара вместе с 2014 года.
    • В феврале Песьякова родила 3-го ребенка.

    Фото: социальные сети Ксении Песьяковой.

    Жена Песьякова выложила откровенные фото без лифчика за три дня до рождения ребенка

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    Источник: «Бомбардир»

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    08.03.2023 07:23
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    Комментарии21
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      Теддик 13 марта, 14:59

      Бомбардиру лайк. Прекрасная футбольная новость.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +636

      somn 9 марта, 09:16

      Что пристали к тётке, ей на жизнь не хватает...

      0
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      Рейтинг: +935

      Krics 8 марта, 12:38

      Новые имплантанты,могли бы оценить ,ихмо.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14327

      Skull_Boy 8 марта, 11:38

      Если баба кроме постить как голых фоток не может привлечь аудиторию, то она, как говорят, 100% дура

      5
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      Рейтинг: +13597

      Алексей З 8 марта, 11:13

      Она же беременная.
      Что же вы в покое её не оставляете, оброчились небось, извращенцы.

      0
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      ...
      Рейтинг: +8901

      vladik12 > Алексей З 8 марта, 13:00

      Да уже родила. Третьего!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4698

      Питерский князь 8 марта, 10:53

      Ребят, я консерватор.
      После такого развод! Я не знаю, кто вопитывал этих людей.
      Теперь, пусть выложит видео, как срет и жизнь удалась.
      :)))

      9
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      Рейтинг: +8901

      vladik12 > Питерский князь 8 марта, 13:01

      Сергей ей разрешил постить что угодно. Сказал: нравится - пожалуйста. Об этом здесь: https://bombardir.ru/news/657054-esli-ey-nravitsya-vykladyvat-to-pozhaluysta-pesyakov-ob-otkrovennyh-foto-svoey-zheny.

      0
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      Рейтинг: +1338

      САНЁК17 8 марта, 10:15

      Русские обгоняют гейроженьшин ,вот поэтому говорят не злите русских

      1
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      Рейтинг: +8094

      nik55 8 марта, 09:48

      не грудь а силикон

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3581

      Axe111 8 марта, 09:30

      В своём ФИРМЕННОМ СТИЛЕ))))

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      Рейтинг: +511

      эд100 8 марта, 09:22

      как их мужикам не стрёмно?...

      1
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      Рейтинг: +1423

      Fialet > эд100 8 марта, 11:52

      Они извращенцы.

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