«Все могут допускать ошибки»: Тугарев из «Ростова» – о судействе в матче со «Спартаком»

Футболист «Ростова» Роман Тугарев высказался после матча 25-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1).

«Я недоволен свой игрой вчера: если честно, я редко бываю ей удовлетворeн. Результатом тоже недоволен. Мы должны были побеждать, но пропустили гол в самой концовке встречи.

Недовольство судейством? Не буду это комментировать. Все люди, и все могут допускать ошибки», – сказал Тугарев.