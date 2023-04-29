Федотов: «Фернандес стал настолько русским, что не смог адаптироваться в родной Бразилии»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о возможном возвращении Марио Фернандеса в московский клуб.

– Вам известно, почему Марио Фернандес разорвал контракт с бразильским «Интернасионалом»?

– Удивительно, но он стал настолько русским, что не смог адаптироваться в родной стране. Переводчик, который хорошо знает Фернандеса, был с ним на связи в Бразилии. И у Марио возникало немало вопросов.

Футбол там – религия, но мы не знаем до конца отношений, царящих в бразильском футболе. Если Марио приедет в Россию, думаю, сам расскажет, с чем ему пришлось столкнуться и какие трудности он испытал.

– А он скорее приедет или скорее не приедет?

– Поговорим с ним и пригласим, чтобы оценить текущее состояние.

– Не обижая словом «просмотр»?

– Марио – удивительный человек, профессионал высокой пробы, пришедший к Богу за время выступлений в России. Для него слова «просмотр» не существует, это не является «просмотром» и для нас.

Марио самозабвенно любит футбол и готов отвечать за свое состояние, я это так понимаю.