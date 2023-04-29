Федотов: «Фернандес стал настолько русским, что не смог адаптироваться в родной Бразилии»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о возможном возвращении Марио Фернандеса в московский клуб.
– Вам известно, почему Марио Фернандес разорвал контракт с бразильским «Интернасионалом»?
– Удивительно, но он стал настолько русским, что не смог адаптироваться в родной стране. Переводчик, который хорошо знает Фернандеса, был с ним на связи в Бразилии. И у Марио возникало немало вопросов.
Футбол там – религия, но мы не знаем до конца отношений, царящих в бразильском футболе. Если Марио приедет в Россию, думаю, сам расскажет, с чем ему пришлось столкнуться и какие трудности он испытал.
– А он скорее приедет или скорее не приедет?
– Поговорим с ним и пригласим, чтобы оценить текущее состояние.
– Не обижая словом «просмотр»?
– Марио – удивительный человек, профессионал высокой пробы, пришедший к Богу за время выступлений в России. Для него слова «просмотр» не существует, это не является «просмотром» и для нас.
Марио самозабвенно любит футбол и готов отвечать за свое состояние, я это так понимаю.
- В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.
- Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
- Контракт игрока с клубом РПЛ действует до лета 2024 года.