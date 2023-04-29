Стало известно, сколько Минспорт потратил на подготовку к несостоявшемуся финалу ЛЧ-2022 в Петербурге

«Все компенсации со стороны УЕФА выплачены всем подрядным организациям. Вопрос закрыт. УЕФА ничего не должен теперь. Никаких трудностей не было, просто долго обсуждалась сумма. Это были нормальные, рабочие обсуждения. Не могу с уверенностью сказать об их отношениях с руководством стадиона в Санкт-Петербурге. С нашей точки зрения все расходы подрядным организациям были компенсированы», — сказал Сорокин.
Министерство спорта России потратило 225,9 миллионов рублей на подготовку к проведению финала Лиги чемпионов.
Это данные из проекта федерального закона «Об исполнении федерального бюджета за 2022 год».
Изначально планировалось, что траты составят 373,7 миллионов рублей, но сумму скорректировали, когда матч перенесли из Санкт-Петербурга в Париж.
«Конечно, какие-то деньги УЕФА и федерального бюджета были потрачены, потому что мы почти вплотную подошли к проведению финала.
Не могли же мы начать подготовку к игре за месяц до ее начала. Но в момент, когда финал у нас отняли, мы нанесли отсечку, больше ни за что не платили и остаточные средства вернули в УЕФА и Минспорт», – заявил генеральный директор оргкомитета финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин.
- Финал ЛЧ планировалось провести на петербургской «Газпром Арене».
- 25 февраля УЕФА объявил о переносе матча в Париж.
- Игра во французской столице запомнилась массовыми беспорядками возле стадиона.