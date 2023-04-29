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    • Стало известно, сколько Минспорт потратил на подготовку к несостоявшемуся финалу ЛЧ-2022 в Петербурге

    Стало известно, сколько Минспорт потратил на подготовку к несостоявшемуся финалу ЛЧ-2022 в Петербурге

    Министерство спорта России потратило 225,9 миллионов рублей на подготовку к проведению финала Лиги чемпионов.

    Это данные из проекта федерального закона «Об исполнении федерального бюджета за 2022 год».

    Изначально планировалось, что траты составят 373,7 миллионов рублей, но сумму скорректировали, когда матч перенесли из Санкт-Петербурга в Париж.

    «Конечно, какие-то деньги УЕФА и федерального бюджета были потрачены, потому что мы почти вплотную подошли к проведению финала.

    Не могли же мы начать подготовку к игре за месяц до ее начала. Но в момент, когда финал у нас отняли, мы нанесли отсечку, больше ни за что не платили и остаточные средства вернули в УЕФА и Минспорт», – заявил генеральный директор оргкомитета финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин.

    • Финал ЛЧ планировалось провести на петербургской «Газпром Арене».
    • 25 февраля УЕФА объявил о переносе матча в Париж.
    • Игра во французской столице запомнилась массовыми беспорядками возле стадиона.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    29.04.2023 10:47
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +4604

      fakeid 29 апреля, 12:11

      «Все компенсации со стороны УЕФА выплачены всем подрядным организациям. Вопрос закрыт. УЕФА ничего не должен теперь. Никаких трудностей не было, просто долго обсуждалась сумма. Это были нормальные, рабочие обсуждения. Не могу с уверенностью сказать об их отношениях с руководством стадиона в Санкт-Петербурге. С нашей точки зрения все расходы подрядным организациям были компенсированы», — сказал Сорокин.

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      Рейтинг: +334

      dauzhhhhh 29 апреля, 11:23

      Спасибо пукину

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      Рейтинг: +1267

      Таврида > dauzhhhhh 29 апреля, 15:48

      И тебе в гробу не хворать.

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      Рейтинг: +334

      dauzhhhhh > Таврида 29 апреля, 16:17

      Ты поц пихал шо не в Симферополе. Чуйкая у тебя жопа.)))

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      Рейтинг: +1267

      Таврида > Таврида 29 апреля, 16:33

      Пихать тебе по хлебалу - мое призвание.

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      Рейтинг: +334

      dauzhhhhh > Таврида 29 апреля, 16:46

      Призвание у тебя одно----много п%здеть, но не попасть на фронт, на бойню.

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      Рейтинг: +1267

      Таврида > Таврида 29 апреля, 16:54

      Ты за фронт вообще не гавкай, п.и.д.о.p дырявый.

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      Рейтинг: +334

      dauzhhhhh > dauzhhhhh 29 апреля, 17:05

      Гы гы..Угадал я..Таврида 1977 г.р. не хотИт защищать пукина будучи добровольцем...или моГилизованым...Зато ******* тут за в.ойну ---тута он херой.))) Очко жим жим, а туда же, в херои )))

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      Рейтинг: +1267

      Таврида > dauzhhhhh 29 апреля, 17:14

      Мне больше нравится тебе в рот ссать, кондом ты опущенный, бггг

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      Рейтинг: +334

      dauzhhhhh > Таврида 29 апреля, 18:22

      Кады на фронт таврида ? Или уже обосрался услышав о фронте ? )))

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      Рейтинг: +1267

      Таврида > dauzhhhhh 29 апреля, 18:26

      Конечно обосрался, и, как всегда, тебе, говноеду, в рот, бггг

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      Рейтинг: +334

      dauzhhhhh > Таврида 29 апреля, 18:59

      Конечно обосрался=====Я так и думал.Ты не мужчина.И даже не женщина, потому что многие женщины идут в бой вместе с мужчинами .Ты тварь непонятная, и такой останешься.

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      Рейтинг: +1267

      Таврида > dauzhhhhh 29 апреля, 19:13

      Пережевал? Проглотил? Сейчас тебе, говноеду, глотку мочой прочищу, бггг

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      Рейтинг: +334

      dauzhhhhh > Таврида 29 апреля, 19:22

      тварь непонятная )))

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      Рейтинг: +1267

      Таврида > dauzhhhhh 29 апреля, 19:43

      Сглатывай и будет тебе, говноеду, счастье.

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      Рейтинг: +334

      dauzhhhhh > Таврида 29 апреля, 19:53

      Конечно ты обосрался.)))

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      Рейтинг: +1267

      Таврида > Таврида 29 апреля, 20:03

      Опять тебе в рот, жри, мрась, потом глотку тебе промою.

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      Рейтинг: +14469

      Skull_Boy 29 апреля, 11:08

      Вернее сперли

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