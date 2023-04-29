Стало известно, сколько Минспорт потратил на подготовку к несостоявшемуся финалу ЛЧ-2022 в Петербурге

Министерство спорта России потратило 225,9 миллионов рублей на подготовку к проведению финала Лиги чемпионов.

Это данные из проекта федерального закона «Об исполнении федерального бюджета за 2022 год».

Изначально планировалось, что траты составят 373,7 миллионов рублей, но сумму скорректировали, когда матч перенесли из Санкт-Петербурга в Париж.

«Конечно, какие-то деньги УЕФА и федерального бюджета были потрачены, потому что мы почти вплотную подошли к проведению финала.

Не могли же мы начать подготовку к игре за месяц до ее начала. Но в момент, когда финал у нас отняли, мы нанесли отсечку, больше ни за что не платили и остаточные средства вернули в УЕФА и Минспорт», – заявил генеральный директор оргкомитета финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин.