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    • Эдерсон назвал единственного игрока «Манчестер Сити», не употреблявшего алкоголь после выигранного требла

    Эдерсон назвал единственного игрока «Манчестер Сити», не употреблявшего алкоголь после выигранного требла

    Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон раскрыл подробности празднования команды.

    • «Сити» завершил сезон-2022/23 с треблом.
    • Они выиграли АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов (впервые в истории).

    «Настоящее безумие. Мы интенсивно работали на протяжении 11 месяцев, поэтому просто обязаны были выпить.

    99% команды напились и веселились. Многие остановились только в понедельник. Но это нормально. Надо наслаждаться такими моментами.

    Тот самый 1% – это Натан Аке. Он не употребляет алкоголь. Были футболисты, которые не пьют, но сделали исключение.

    Например, Рубен Диаш, но для него все сложилось не очень хорошо. После двух порций его стошнило, причем, прямо в сумочку мамы Грилиша. Наверное, он был счастлив», – рассказал Эдерсон.

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    Источник: UOL Esporte

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    15.06.2023 23:17
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